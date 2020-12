Chi è Cecilia Capriotti, nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2020? Stasera a varcare la Porta Rossa di Cinecittà ci sarà anche anche la modella, attrice e showgirl nata il 27 febbraio del 1976. Ha 44 anni ed alta un metro e settanta.

Cecilia Capriotti nuova concorrente del Grande Fratello Vip, età, passioni, carriera, profilo Instagram

La passione per la recitazione si manifesta sin da piccola. Un evento traumatico la segna da bambina: la morte della madre. A causa di questo lutto perde l’uso della parola per un paio d’anni, finendo vittima di bullismo. Dopo un percorso medico faticoso, riemerge dal buio e torna a parlare. E d oggi l’attrice si definisce addirittura logorroica.

La sua carriera parte da Miss Italia, passando per Dribbling, e poi la Vita in Diretta. Ottiene anche una piccola parte nel film di Vincenzo Salemme “No problem” e uno di respiro internazionale diretto da Woody Allen, “To Rome with Love“.

Cecilia Capriotti, implicata nel processo di Vallettopoli

Nel 2007 viene coinvolta nel celebre processo giudiziario “Vallettopoli”. Il magistrato inquirente, ovvero Henry John Woodcock, annovera tra le tante attrici e showgirl coinvolte, anche Cecilia Capriotti. L’accusa è piuttosto grave: estorsione ai danni del calciatore Francesco Coco. Tuttavia, l’anno seguente l’accusa nei suoi confronti decade e viene definitivamente scagionata.

Purtroppo per lei, l’incubo dei tribunali non finisce: nel 2010 Cecilia Capriotti diventa nuovamente protagonista della cronaca giudiziaria, ma questa volta come parte lesa: è vittima di estorsione da parte di un noto agente che le chiedeva ingenti somme di denaro per farla entrare negli ambienti che contano e nei circuiti televisivi più importanti.

Nel 2018 Cecilia Capriotti diventa una naufraga della tredicesima edizione del reality show “L’isola dei famosi” insieme ad Elena Morali,Paola Di Benedetto, Chiara Nasti e molti altri ancora. Questo il suo profilo Instagram.

La Clip di presentazione di Cecilia Capriotti al Grande Fratello Vip

Cecilia Capriotti, il compagno e la nascita della figlia

Cecilia è felicemente fidanzata con Gianluca Mobilia da cui ha avuto una figlia nel 2016 che si chiama Maria Isabelle. In passato è stata legata sentimentalmente ad Andrea Perone, ma la storia non è andata a buon fine.

Ecco Il Video Mediaset del suo ingresso in Casa.