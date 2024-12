Chi è Brunori SAS, cantante in gara a Sanremo 2025? Cosa sappiamo della sua carriera e cosa, invece, della sua vita privata? Ecco tutte le news per conoscerlo meglio visto che lo vedremo sul palco dell’Ariston a Febbraio 2025 per la famosissima e attesissima kermesse canora.

Chi è Brunori SAS, uno dei cantanti in gara nel Sanremo 2025 di Carlo Conti?

Chi è Brunori SAS e perché il nome di questo cantante in gara a Sanremo 2025 pare quello di una azienda? Ebbene Dario Brunori, questo il vero nome dell’artista, ha scelto tale pseudonimo, se così possiamo chiamarlo, perché è il nome dell’azienda di famiglia. Si tratta, infatti, di una fabbrica di mattoni e materiali da costruzione in cui lo stesso cantante ha lavorato in passato. Insomma è chiaro che il nome d’arte sta a significare un legame molto stretto con la sua famiglia, il suo passato e la sua terra.

Cosa sappiamo di lui? Dario Brunori è nato a Cosenza nel 1977 ed è cresciuto in due paesini di provincia. Qui ha iniziato a suonare la chitarra. Dopo aver conseguito il diploma di maturità si è trasferito dalla Calabria alla Toscana per frequentare l’Università. Nella bellissima città di Siena, infatti, ha conseguito la laurea in Economia e Commercio.

Le sue prime esperienze musicali prendono vita grazie al collettivo Minuta con cui nel 2003 pubblica degli album di musica elettronica. Due anni più tardi, nel 2005, si unisce ai Blume, una band fiorentina e con loro pubblica l’album “In tedesco vuol dire fiore”. Nel frattempo Brunori scrive canzoni e musiche per serie d’animazione.

Qualche anno più tardi, nel 2009, intraprende la carriera da solista. Pubblica così l’album intitolato Vol. 1. Sia il pubblico che la critica impazziscono per i suoi lavori. Lo stesso anno si aggiudica il Premio Ciampi come miglior disco d’esordio e poco dopo anche la Targa Tenco 2010 come miglior esordiente. Nel 2011 pubblica Vol. 2: Poveri cristi ottenendo sempre lo stesso successo.

Nel 2014, dopo aver portato a termine con successo anche altri lavori sempre legati alla musica, pubblica “Vol. 3 – Il cammino di Santiago in taxi“. Quest’anno viene scelto da Ligabue per aprire i suoi concerti.

Attore, musicista e cantante a teatro, produttore, ma anche conduttore televisivo. Dario Brunori riesce ad essere poliedrico e a ritagliarsi diversi angoli dove dare prova del suo talento.

Dopo altri album e brani, lo scorso 18 settembre 2024 ha pubblicato il singolo intitolato La ghigliottina in collaborazione con Riccardo Sinigallia. Il 14 Novembre ha invece pubblicato il nuovo singolo intitolato Il morso di Tyson.

Brunori SAS a Sanremo 2019: la precedente esperienza

Concerti, spettacoli teatrali e televisivi. L’esperienza di certo non manca a Brunori SAS che è già stato sul palco di Sanremo nel 2019. In quale veste? Ebbene non era in gara, ma in quell’anno, durante l’attesissima serata dedicata ai duetti, salì sul prestigioso palco insieme agli Zen Circus per esibirsi sulle note de: L’amore è una dittatura.