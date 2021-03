Chi è Brando Giorgi? Cosa fa nella vita? Scopriamo tutte le curiosità ed i dettagli relativi al concorrente dell’Isola dei Famosi 2021, con la scheda con tutte le informazioni come età, vita privata, professione e account Instagram.

Brando Giorgi chi è, cosa fa, da dove viene?

Brando Giorgi, il cui vero nome è Lelio Sanità di Toppi, è un attore ed ex modello italiano di 54 anni originario di Roma. E’ Nato il 21 maggio del 1966, ha partecipato a molte fiction e soap opera: infatti ha recitato al Cinema così come in tv, come ad esempio in Don Matteo, Vivere, Incantesimo 3 e Centovetrine. Da piccolo sognava di fare il pilota, crescendo si iscrive all’università in informatica, ma non porta a termine gli studi e scopre nel 1992 la passione per la recitazione.

Si iscrive ad un corso di recitazione tenuto da Beatrice Bracco. L’anno successivo frequenta la Scuola d’Arte Drammatica. Sentimentalmente è stato legato per molti anni alla cantante Mietta dal 2013 è sposato con la showgirl Daniela Battizzocco, e insieme hanno due figli: Camilla (2000) e Niccolò (2004).

Sarà uno dei naufraghi della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, pronto a sfidare la natura e le dinamiche del gioco.

