Beatrice Luzzi è una delle concorrenti del nuovo Grande Fratello 2023, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Volto noto del piccolo schermo, l’attrice si è fatta conoscere per la soap “Vivere”, ma anche autrice e conduttrice di diversi programmi tv.

Beatrice Luzzi, chi è la concorrente nota del Grande Fratello 2023

Conosciamo meglio Beatrice Luzzi, una delle nuove concorrenti del Grande Fratello 2023. Si riaccendono i riflettori sulla casa più spiata d’Italia con la prima puntata che segna l’ingresso dei nuovi concorrenti. Un’edizione che si preannuncia di rottura rispetto al passato con un cast composto da concorrenti noti e non noti. Tra i personaggi famosi c’è sicuramente Beatrice, attrice e conduttrice televisiva che ha deciso di partecipare al reality show per un semplice motivo: “ho voglia di avventura, di divertirmi e di mettermi in gioco. Sono troppo diretta ma anche molto empatica“.

Beatrice Luzzi, il successo con la soap “Vivere” e le serie tv

Classe 1970, Beatrice è nata il 14 novembre a Roma. Dopo aver conseguito il diploma presso il liceo Terenzio Mamiani ha continuato gli studi laureandosi in scienze politiche all’Università La Sapienza di Roma con 110 e lode. Successivamente si è trasferita a Bruxelles dove ha lavorato nella Direzione Generale per gli Aiuti Umanitari della Commissione Europea. Una volta tornata in Italia il cambio radicale: studia teatro e si lancia nel mondo della recitazione. La sua grande occasione è la partecipazione alla soap di successo “Vivere” che la consacra come attrice televisiva. Il suo ruolo di Eva Bonelli è stato uno dei più amati.

La recitazione è sempre stato il suo mondo e come attrice ha partecipato a tantissime serie tv e fiction di successo. Tra le tante: Sospetti, Call center, Provaci ancora prof, Medici Miei, Tutti per Bruno, I Cesaroni, Rex, L’allieva, Solo per amore e Un posto al sole.

Beatrice Luzzi, conduttrice e attrice sul grande schermo

Non solo tv, visto che la Luzzi si è fatta apprezzare anche come conduttrice televisiva nel programma “Linea Verde”, ma anche in “Un giorno speciale” su Rai 1 e “Guida al Verde” su Alice TV.

L’attrice si è fatta conoscere anche sul grande schermo recitando in: “Travolti dal destino”, il remake di Guy Ritchie del film di Lina Wertmüller, “L’Apocalisse delle scimmie” di Romano Scavolini, “80 voglia di te” di Andrea Vialardi e Silvia Monga e “Dreams, il calore dei sogni” di Silvia Monga.

Beatrice Luzzi, la vita privata: marito e figli dell’attrice

Ma passiamo alla vita privata dell’attrice di cui si conosce davvero poco. Beatrice Luzzi, infatti, è sempre stata molto discreta e riservata sulla sua vita sentimentale. L’attrice ha due figli, ma anche un bellissimo barboncino di nome Simba. Sui social è presente, ma pubblica pochissimi post tra cui vi segnaliamo un video in cui si racconta così: “il bello di avere un’età avviata è secondo me la capacità di rendersi conto quando si è felici. E quando si è felici? Quando non ci sono problemi da risolvere“.