Anita Olivieri è una nuova delle nuove concorrenti del Grande Fratello 2023, il reality condotto da Alfonso Signorini, iniziato lo scorso lunedì 11 settembre, in onda su Canale 5. Ma andiamo ora a scoprire qualcosa in più del nuovo concorrente del GF 2023.

Chi è Anita Olivieri, concorrente del Grande Fratello 2023

Anita Olivieri nasce il 25 maggio del 1997 a Roma. La giovane lavora nel mondo del marketing, è impiegata infatti in una grande azienda di automotive, dove si occupa di comunicazione. La gieffina ha ben due lauree, triennale e magistrale, e un master.

Vita privata della gieffina

La vita privata della bella Anita Olivieri sta facendo molto discutere il web. Il motivo è che la gieffina ha ammesso di non avere un fidanzato e di essere quindi single. Tuttavia sul web sono spuntate alcune foto molto sospette provenienti dal suo profilo Instagram che la ritraggono in compagnia di un misterioso uomo. A quel punto i più maliziosi dei social hanno iniziato a ipotizzare che Anita abbia mentito sulla sua vita privata, in particolare quella riguardante la sfera sentimentale e che abbia in realtà un fidanzato.

Anita Olivieri il percorso al Grande Fratello 2023

Il Grande Fratello 2023 per Anita Olivieri, a quanto pare è la prima vera esperienza nel mondo dello spettacolo. Proprio in merito alla sua partecipazione al programma, la gieffina ha dichiarato: “Guardo quella porta e mi sento libera. Sento di potermi esprimere più di quanto possa far qui fuori”.

Nel corso della prima puntata del programma tv di Canale 5, Anita ha varcato la porta rossa ed è entrata a far parte del cast del Grande Fratello 2023 a tutti gli effetti come concorrente ufficiale. Con un suo discorso fatto in casa, la bella gieffina ha lasciato intendere di essere single, nonostante sul web si sia detto il contrario. Anita nella prima settimana si è lamentata per uno scherzo fatto durante la notte tra sabato e domenica e ha discusso con alcuni concorrenti all’interno della casa di Cinecittà, in particolare con la regina delle telenovelas Grecia.