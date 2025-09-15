Sarà Andrea Luigia Pagano la protagonista della prima puntata di Boss in Incognito. Il docu reality torna con tante novità, come la nuova conduttrice Elettra Lamborghini. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni della nuova stagione.

Boss in Incognito 2025 si apre con Andrea Pagano

Appuntamento da non perdere con una nuova edizione di Boss in Incognito. Il docu-reality, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, andrà in onda nel 2025 con quattro puntate per poi ritornare nel 2026 con altre quattro. Nella prima, che sarà trasmessa lunedì 15 settembre 2025 in prima serata su Rai2, entreremo in una realtà d’eccellenza della nostra terra.

Stiamo parlando della famiglia Pagano e in particolare vedremo l’amministratrice dell’azienda Sal Salvatore, Andrea Pagano. La donna, insieme al marito Antonello Ricco, gestisce l’azienda cilentana che racchiude molte anime: quella casearia, agricola e della ristorazione. Una storia di famiglia, da Giuseppe Pagano ad Andrea, che ha saputo rinnovare l’attività anche con nuovi packaging della Latteria San Salvatore, i Cremosi, gli Yogurt e i vini.

Oltre alla mozzarella di bufala (al primo posto secondo 20 giudici del Campionato della Mozzarella 2025), i cremosi infatti sono il fiore all’occhiello della produzione dato che il latte arriva direttamente dall’allevamento di ben 800 bufale di proprietà dell’azienda. La donna su instagram vanta oltre 40 mila follower e spiega insieme al marito come la forza della sua azienda siano proprio le persone, chi lavora in prima linea e chi dietro le quinte. Basti pensare che Forbes Italia ha inserito l’azienda San Salvatore tra le 100 Eccellenze Italiane 2025.

Guardatela bene👀 La riconoscereste se lavorasse accanto a voi?@ElettraLambo conduce la nuova stagione di #BossInIncognito ⏰Da lunedì 15 settembre in prima serata su Rai2 e RaiPlay pic.twitter.com/xcxrz9pEBq — Rai2 (@RaiDue) September 12, 2025

Cosa vedremo nella prima puntata

Nella prima puntata di Boss in Incognito Andrea Pagano, sotto mentite spoglie, farà visita ai suoi dipendenti partendo dallo shop dell’azienda dove incontrerà Antonia. Poi imparerà a creare mozzarelle partendo dal latte grazie all’aiuto del casaro Simeone mentre con Sonia proverà a realizzare alcuni piatti della tradizione cilentana. Infine, con Carmine, andrà nei campi per raccogliere verdure e frutti di bosco.

Anche la conduttrice Elettra Lamborghini andrà nell’azienda e insieme a Pasqualina proverà a preparare i cremosi. Solo alla fine i lavoratori scopriranno l’identità di chi li ha affiancati durante le loro mansioni.