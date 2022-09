Chi è Alberto de Pisis il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip? Classe 1990, Alberto De Pisis ha 32 anni ed è un opinionista televisivo e un noto volto del mondo dello showbusiness. Scopriamo qualcosa in più su Alberto.

Chi è Alberto De Pisis, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip? Età, Lavoro, Taylor Mega, Instagram

Alberto De Pisis è’ balzato agli onori della cronaca rosa per essere stato il fidanzato di Taylor Mega, nonostante sia dichiaratamente omosessuale. È figlio di imprenditori e ha intrapreso la sua carriera lavorativa all’età di 18 anni nell’ambito della comunicazione. Lo abbiamo visto spesso come opinionista nei salotti di Barbara D’Urso. Di sé dice: “Sono arrogante, ma non con chi è più debole di me”.

Mentre sulla relazione con Taylor Mega – nonostante sia dichiaratamente gay – dichiara:

“Io sono tendenzialmente gay. Però con Taylor è nato un feeling che poi si è trasformato in passione vera, fisica. È stato un rapporto limpido, senza alcun interesse mediatico. Ci siamo incontrati, ci siamo piaciuti e ha iniziato a corteggiarmi. È lei che mi ha voluto, con una certa insistenza anche. La nostra storia ha avuto una componente sessuale anche molto importante, è durata 2 mesi. Taylor Mega è stata la prima donna della mia vita”.

Profilo Instagram Ufficiale: @alberto_depisis

Il profilo Instagram di Alberto De Pisis è seguito da quasi 45 mila followers. De Pisis negli scatti sfoggia molti outifit particolari scelti personalmente da lui. Nonostante non sia un vip ha molte conoscenze tra i vip: Giacomo Urtis, Soleil, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli che erano presenti al suo compleanno. Molti pensano che voglia imitare lo stile di Tommaso Zorzi e che si sforza persino di parlare come lui. In verità, Alberto si è definito amico di Zorzi per cui nutre profonda stima ma completamente diverso.

Alberto De Pisis, salta la puntata del 26 settembre perché deve fare la quarantena dopo aver votato

Alberto de Pisis è stato, insieme a Patrizia Rossetti, l’unico vippone a votare durante le elezioni del 25 settembre. Nella terza puntata infatti – quella del 26 settembre – i due vip non sono stati presenti per via della quarantena prima di rientrare in Casa.