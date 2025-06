Gli appassionati di soap turche romantiche sicuramente la ricorderanno, anche perché nel 2017 – quando andò in onda su Canale 5 – ottenne un grandissimo successo. Stiamo parlando di Cherry Season, che si prepara a tornare a tenerci compagnia. Nelle ultime ore il colosso di Cologno Monzese ha infatti reso noto che tornerà il 25 giugno sulla piattaforma Mediaset Infinity. Se molti fans non vedono l’ora di rivederla, tanti altri sono curiosi di scoprire di più di quella che da tantissimi è stata definita “la soap più bella di sempre“.

Cherry Season arriva su Mediaset Infinity

Cherry Season torna a farci sognare. A partire da mercoledì 25 giugno la soap tv turca di successo verrà riproposta sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. La formula sarà quella già sperimentata per altre serie turche, e prevederà un nuovo episodio reso disponibile alla mezzanotte dal lunedì al venerdì.

Pronti a lasciarvi conquistare dalla magia di questa dizi turca? Scopriamo qualcosa di più.

Cherry Season – La stagione del cuore, di cosa parla?

Sono passati molti anni dalla sua messa in onda su Canale 5 (è stata trasmessa nel 2017), ma sicuramente coloro che l’hanno seguita l’hanno ancora ben impressa nel cuore. Cherry Season è stata definita da moltissimi fans di dizi turche “la più bella di sempre” e il successo ottenuto lo dimostra.

Poiché parliamo di una serie tv andata in onda otto anni fa, abbiamo pensato che vi avrebbe fatto piacere rinfrescarvi la memoria. Ecco allora la trama Cherry Season in breve, che servirà come “ripasso” a chi l’ha già vista e aiuterà coloro che invece non hanno mai seguito le vicende di Oyku e Onem a entrare nell’atmosfera di questa serie che prenderà il via mercoledì 25 giugno.

Iniziamo con il dire che si tratta di una soap romantica, il cui titolo originale è Kiraz Mevsimi, che sicuramente piacerà a chi sogna storie d’amore a lieto fine. La serie racconta gli intrecci amorosi di Oyku Acar, una giovane studentessa universitaria, innamorata di Mete Üyar. Il ragazzo però non sembra accorgersi di lei. Per non far trapelare i suoi sentimenti, Oyku decide di fingere di amare Ayaz Dinçer, un architetto di successo, bello e arrogante. Quest’ultimo è figlio di una famosa fashion designer, con la quale Oyku sogna di lavorare, e fin dal loro primo casuale incontro i due sembrano provare un’antipatia reciproca.

Mete intanto si innamora di Seyma, e Oyku capisce che il suo sogno d’amore è destinato a rimanere tale. Poco dopo però una lettera – che la ragazza aveva scritto per lui – finisce nelle mani di Ayaz, dando il via a una serie di malintesi e intrighi dai risvolti imprevedibili.

Cherry Season, curiosità e cast della soap Mediaset

Il serial tv si compone di due stagioni, per un totale di 59 episodi della durata di 90/120 minuti nella versione originale turca, che diventano 161 da 40/45 minuti nell’adattamento italiano.

Scopriamo ora che sono i personaggi di questa serie tv romantica turca. A interpretare Oyku è la bellissima Özge Gürel (molti la ricorderanno per la sua partecipazione a Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e a Mr. Wrong – Lezioni d’amore). A vestire i panni di Mete è invece Dağhan Külegeç, mentre Ayaz vede l’attore Serkan Çayoğlu.

Oltre ai tre protagonisti dell’insolito triangolo amoroso, nel cast troviamo: Nilperi Şahinkaya, Nihal Işıksaçan, Aras Aydın, Neslihan Yeldan, Ayşegül Ünsal, Serkan Börekyemez, Hakan Çimenser, Nezih Cihan Aksoy, Atilla Saral, Jale Arıkan, Tamer Berke Sarıkaya e Özge Ince.

Dove l’ho già visto? Come spesso accade nelle serie tv turche può accadere di trovare nel cast un volto familiare e non riuscire immediatamente a ricollegarlo ad altri ruoli in altrettante soap. Questo succede sempre più spesso, perché le dizi turche sono seguitissime in Italia e sono sempre di più i titoli su cui Mediaset decide di puntare. Come in altre serie quindi, anche in questa ritroveremo qualche attore ormai noto anche al pubblico italiano. Tra questi spiccano Aras Aydın (Behram Dicleli in Tradimento e Nuh Çakırca nella serie La notte nel cuore) e Neslihan Yeldan (Aydan Bolat in Love Is in the Air).

Non ci resta che aspettare il 25 giugno per vivere (o rivivere) le emozioni che scaturiranno da questo insolito triangolo amoroso.