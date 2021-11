Martedì 23 Novembre 2021 torna la Champions League con lo scontro tra Chelsea e Juventus. La partita è valida per la 5° giornata della fase a gironi. Vediamo tutte le informazioni inerenti il match, a partire dall’orario di messa in onda e dalla tv che trasmetterà l’evento.

Dove vedere Chelsea – Juventus in tv, orario e diretta della partita di Champions League 2021-2022

Chelsea e Juventus si affronteranno allo stadio Stamford Bridge di Londra. Nonostante la Juventus di Massimiliano Allegri sia già qualificata per la fase successiva, i tifosi bianconeri si aspettano la vittoria dei loro calciatori anche perchè in ballo c’è il primo posto nel girone di Champions.

Il match tra Chelsea e Juventus è da intendersi anche sulle sorti di un giocatore in particolare. Infatti, in vista del calciomercato di gennaio, i Blues hanno individuato in De Ligt un possibile acquisto per caratteristiche di gioco e di età ma la Juventus tenterà di blindarlo a tutti i costi.

Chelsea – Juventus: Federico Bernardeschi è infortunato

Prima del Chelsea, però, la Juventus di Allegri dovrà affrontare la Lazio di Maurizio Sarri all’Olimpico. La tredicesima giornata di Campionato di Serie A vede l’incontro-scontro tra due allenatori con una visione di gioco differente.

Uno dei calciatori che, sicuramente, non parteciperà né con la Lazio né con il Chelsea è Federico Bernardeschi. L’ex Fiorentina e Campione d’Europa salta le gare a causa di una lesione all’ ileopsoas. La Juventus ha rilasciato un comunicato con le seguenti parole:

“Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto Federico Bernardeschi presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico del muscolo ileopsoas di destra; tra 10 giorni verranno effettuati nuovi controlli”.

Champions League in chiaro: Chelsea-Juventus su Canale 5

Chelsea – Juventus sarà trasmessa in chiaro su Canale 5. Oltre alla rete ammiraglia di Mediaset sarà possibile guardare il match di Coppa dei Campioni anche in streaming su Sky Go oppure su Now Tv, oltre che sui canali di Sky Sport.