Checco Zalone torna a girare un film. Luca Medici (vero nome di Checco Zalone) sta ultimando i preparativi prima del primo ciak del nuovo film che vedrà protagonista proprio l’attore pugliese, “re” indiscusso della commedia, in grado di macinare incassi record al botteghino.

Checco Zalone torna con un nuovo film: le anticipazioni

Del nuovo film che interpreterà Checco Zalone non si hanno molte notizie, quello che però possiamo confermare è che le riprese inizieranno alla fine del mese di giugno a Roma. Confermata anche la presenza alla regia di Gennaro Nunziante, che in passato aveva già seguito altri progetti con protagonista proprio Checco Zalone.

Riprese tra Roma e Spagna

Sempre per quello che concerne le riprese, si conferma anche la trasferta in Spagna dell’intera troupe. Dopo le riprese nella capitale infatti, il cast si sposterà in Spagna per un totale di 12 settimane di lavorazione. Le riprese dovranno essere terminate entro fine settembre.

Checco Zalone e Gennaro Nunziante nuovamente insieme dopo 10 anni

Tornando alla coppia d’oro della commedia italiana formata da Zalone e Nunziante, i due tornano a lavorare nuovamente insieme dopo una separazione durata quasi dieci anni, durante i quali ognuno dei due, aveva seguito altri progetti. Ora sembra proprio che a entrambi è tornata la voglia di lavorare nuovamente insieme.

I successi firmati Zalone-Nunziante

Si ricostituisce dunque la coppia d’oro della commedia italiana che aveva firmato i primi quattro film di grande successo di Checco Zalone, “Cado dalle nubi” (2009), “Che bella giornata” (2011), “Sole a catinelle” (2013) e “Quo vado?” (2016).

Titolo, soggetto e cast ancora top secret

Stando a quanto si apprende, fino a oggi il soggetto scritto a quattro mani da Luca Medici (vero nome di Zalone) e Gennaro Nunziante è ancora top secret. Anche per il titolo del film non è stata fatta trapelare alcuna notizia in merito, pare infatti che sia ancora da definirsi, così come il cast che prenderà parte al film.

Di certo c’è la società di produzione Indiana e la successiva distribuzione da parte di Medusa che deciderà quando far uscire nelle sale cinematografiche l’attesissimo film che vedrà protagonista ancora una volta il mattatore Checco Zalone.