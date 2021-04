Checco Zalone lancia la canzone “La Vacinada”: ecco il video ufficiale

Checco Zalone lancia la canzone “La Vacinada” e lo fa con la sua solita ironia travestita di verità. In che senso? Tratta un argomento molto attuale e che ci riguarda tutti, il vaccino, con la sua ironia dissacrante.

Checco Zalone torna con un nuovo singolo: la “Vacinada”

Il titolo del brano, “La Vacinada” fa riferimento alla situazione pandemica che stiamo vivendo per fronteggiare il covid 19 e il piano vaccinale che stenta a decollare come dovrebbe, almeno nel nostro Paese. Il protagonista, ovvero Checco Zelone, con un testo spagnolo approssimativo, passeggia in macchina quando incontra una donna un po’ agèe e le chiede una informazione stradale. Checco si accorge che è Vaccinata e cambia decisamente atteggiamento.

“Questa è solo una canzone, due note in allegria – Dichiara Zalone – Mai come in questo momento bisognerebbe evitare di dire qualcosa che cominci con Mai come in questo momento.”

Il Video vede la partecipazione di Helen Mirren, l’attrice britannica Orso d’oro alla carriera che ha una casa in Salento.

L’immunidad de gregge ancor no è arivada, ma menomal que estàs LA VACINADA canta Checco Zalone

“L’immunidad de gregge ancor no è arivada, ma menomal que estàs LA VACINADA”. Con queste parole il comico Checco Zalone accompagna l’uscita di questo nuovo singolo che tratta un argomento serissimo come quello dei vaccini in chiave ironica al limite del ridicolo. La canzone racconta la storia d’amore di Checco con una donna ormai non più giovanissima da cui viene attratto immediatamente solo perche vaccinata e quindi non corre rischi e pericoli.

Lo spagnolo è volutamente maccheronico, infatti ad un certo punto del testo dice: “Perchè si sa che nella guerra ogni buco è trincea”. Ma poi anche altri espressioni improvabili che rendono il brano accattivante e che sarà sicuramente un vero tormentone in vista dell’estate ormai alle porte.

Ecco il Video Ufficiale de La Vacinada di Checco Zalone