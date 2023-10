Checco Zalone arriva in prima serata su Canale 5 con lo spettacolo teatrale Amore + Iva. Il comico, attore e regista pugliese dopo aver registrato il tutto esaurito nei teatri italiani è pronto a conquistare anche il pubblico televisivo. Scopriamo la data di messa in onda del suo ultimo show comico!

Amore + Iva di Checco Zalone: quando in tv

L’ultimo show comico di Checco Zalone arriva in tv per far la gioia di milioni di telespettatori. L’appuntamento è fissato per martedì 14 novembre in prima serata su Canale 5 con “Amore + Iva“, l’ultimo spettacolo che l’attore e comico ha portato in giro per tutti i teatri italiani. Un successo strepitoso fatto di gag, travestimenti, momenti di grande comicità e divertimento che hanno convinto i vertici Mediaset. Lo show comico diventa così un format televisivo con tanto di prima serata trasmessa su Canale 5. Sicuramente in compagnia del divertentissimo attore e comico pugliese ci saranno grandi ospiti e protagonisti del mondo della televisione, della musica e dello spettacolo. Con loro Zalone condividerà il palcoscenico tra momenti di comicità, duetti musicali e trovate comiche .

Non è dato sapere di più sullo show comico che dovrebbe durare all’incirca due ore proprio come lo spettacolo teatrale che ha presentato nei teatri italiani durante più di 70 date e 40 location differenti.

Amore + Iva di Checco Zalone: durata e titolo

Lo spettacolo teatrale Amore + Iva di Checco Zalone è stato scritto da Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino. Lo show comico è interamente dedicato all’amore, ma in chiave ironica e divertente. Sul palcoscenico Checco Zalone ha portato la parodia di Riccardo Muti che suone la sigla del Pierino di Alvaro Vitali, ma anche il format Amore e follower, sulla falsa riga di Chi mi ama mi segua.

Per quanto concerne il titolo, Zalone per Amore + Iva si è ispirato al detto “l’amore è come l’Iva, è una partita di giro”, ma anche sui diritti – “LGBT+ vuol dire che puoi avere tutte le sessualità che vuoi con un solo account”. Il racconto di una Italia innamorata con Zalone che ha dichiarato: “devo spiegare il titolo dello spettacolo, perché spesso ci sono dentisti in sala. Allora, cos’è l’Iva, cari dentisti. Imparate questa parola: fattura”. Lo spettacolo, della durata di circa 2 ore, ha segnato il ritorno a teatro dell’attore e comico ad undici anni di distanza dal grandissimo successo di “Resto Umile World Tour”.

L’appuntamento con Amore + Iva è per martedì 14 novembre 2023 in prima serata su Canale 5.