Manca pochissimo ad una nuova stagione di ‘Che Tempo che fa‘. Il talk show, creato e condotto da Fabio Fazio, è pronto per appassionare milioni di telespettatori con interviste a ospiti del mondo dello spettacolo, della politica e dell’informazione. Vediamo insieme quando torna in tv.

‘Che Tempo Che Fa 2024-2025’ torna sul Nove: quando in tv

Nella giornata in cui è stata presentata la nuova stagione televisiva di Warner Bros. Discovery, non poteva mancare l’annuncio della data di messa in onda di ‘Che tempo che fa‘. Come spiegato in conferenza stampa, si tratta del miglior programma di sempre nella storia del gruppo che ha fatto registrare lo scorso anno ascolti record. Il talk show con Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, ha incollato davanti allo schermo una media di 2 milioni e 100 mila spettatori per il 10,5% di share. La prima puntata della nuova stagione di ‘Che Tempo che fa‘ (prodotto da l’OFFicina) andrà in onda domenica 6 ottobre 2024 in prima serata sul canale NOVE.

In attesa di vederlo, la domenica il Nove trasmetterà ‘Chissà chi è‘ con Amadeus. Nel talk show, anche per quest’anno, tornano le grandi interviste esclusive a icone ed eccellenze nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo. Informazione, attualità, intrattenimento, comicità si snodano attraverso i vari segmenti del programma, in compagnia di protagonisti fissi e ospiti esclusivi, per concludersi con le conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni del ‘Tavolo”. Senza dimenticare l’ironia di Luciana Litizzetto.

Il colpo di scena che non ci aspettavamo 😮 Ci resta solo una certezza: domenica 6 ottobre sul Nove torna #CTCF 📌 pic.twitter.com/tXELljVf9c — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) September 8, 2024

Il programma più social della domenica

Secondo i dati diffusi dal Gruppo, con quasi 2 milioni di follower sui suoi profili (da X a Instagram), ‘Che tempo che fa‘ ha conquistato il podio dei programmi più social della tv italiana. Oltre a essere quello più social della domenica sera con 55 milioni di interazioni che seguono in diretta il programma e lo commentano. Il tutto, in appena un anno.