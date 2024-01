Domenica 21 gennaio 2024 sul NOVE, e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento con “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni.

Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio sul NOVE: anticipazioni e ospiti 21 gennaio 2024

Fabio Fazio e tutta la sua squadra di “Che Tempo Che Fa” si preparano al nuovo appuntamento di stagione in onda Domenica 21 gennaio 2024 sul NOVE, e in streaming su discovery+. Apre la diretta alle ore 19.30 il nuovo spazio “Che tempo che farà”, l’inedito backstage guidato da Nino Frassica e Fabio Fazio che coinvolgerà il cast, gli ospiti e il pubblico del programma fino all’inizio della prima puntata della nuova stagione tv di “Che tempo che fa”, alle ore 20.00, con la sua anteprima e le grandi interviste, per poi concludersi come da tradizione con “Il Tavolo”.

Ospiti della puntata

Andrea Bocelli sarà ospite della serata del 21 gennaio 2024 di Che tempo che fa. L’artista in una luna intervista ripercorrerà la sua straordinaria carriera, lunga 20 anni con 90 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 15 miliardi di streams e views su tutte le piattaforme, 6 nomination ai Grammy Awards e 6 nomination ai Latin Grammy Awards e un seguito social di 10 milioni di follower.

Nel consueto spazio dedicato all’attualità, il ritorno in tv di Lucia Annunziata, editorialista de La Stampa; l’inviato di Avvenire Nello Scavo, l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli, l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini.

Tra gli ospiti anche Willem Dafoe insieme a Saverio Costanzo, in uscita con il nuovo film Finalmente l’alba, nelle sale italiane dal 14 febbraio, che vede nel cast anche Lily James, Alba Rohrwacher, Rebecca Antonaci, Joe Keery e Rachel Sennott; Dafoe, in 40 anni di carriera, è stato candidato 4 volte agli Oscar, ha recitato in oltre 100 film e a gennaio 2023 ha ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, mentre Costanzo, anche sceneggiatore e produttore esecutivo del film, ha vinto, tra i vari riconoscimenti, un David di Donatello e un Nastro d’Argento (per “Private”).

E ancora: in esclusiva Roberto Speranza, autore del libro “Perché guariremo. Dai giorni più duri a una nuova idea di salute”, cronaca dei suoi mesi da Ministro della Salute in carica durante l’emergenza pandemica Covid-19; i Subsonica, live con il singolo “Mattino di luce”, estratto dal loro decimo album in studio “Realtà aumentata”; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Camillo Porta, professore Ordinario di Oncologia Medica all’Università di Bari e direttore della Divisione di Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari; Don Davide Banzato e Serena Banzato, atleta paralimpica, psicologa dello sport e psicoterapeuta, autrice di “CAMMINA, VIVI, AMATI. Pillole per ripartire un passo alla volta”.

Ospiti al Tavolo di Che tempo che fa

A seguire è previsto l’appuntamento con Che tempo che fa – Il Tavolo. In questa puntata come ospiti del Tavolo ci saranno: Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. Ospiti della puntata: Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio, in uscita con il loro terzo attesissimo film “I Soliti Idioti 3 – Il Ritorno”; Cristiano Malgioglio; la campionessa di curling Stefania Constantini, oro alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 in coppia con Amos Mosaner e il prossimo marzo impegnata nei Mondiali femminili a Sydney (Canada); il conduttore di “Little Big Italy” Francesco Panella; Simona Ventura.