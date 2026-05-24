Domenica 24 maggio 2026 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con una nuova puntata “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. Vediamo insieme di seguito quali saranno gli ospiti che si susseguiranno nel salotto di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa durante la puntata di stasera.

“Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 24 maggio 2026

Anche in questa edizione di “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio troviamo Luciana Littizzetto con la sua originale, comica e irriverente lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente e Filippa Lagerbäck per introdurre le interviste esclusive a icone ed eccellenze nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo.

Ospiti puntata del 24 maggio 2026

Ospiti della puntata: in esclusiva TV la Presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde.

Gino Cecchettin e Barbara Poggio, professoressa ordinaria di Sociologia del lavoro e dell’organizzazione e Prorettrice alle Politiche di Equità e Diversità presso l’Università di Trento, nonché componente del Comitato scientifico della Fondazione Giulia Cecchettin.

E ancora: Leonardo Pieraccioni, reduce dalla celebrazione del trentennale de “Il Ciclone”, un cult del cinema italiano; Lino Guanciale, presto al cinema con “Innamorarsi e altre pessime idee” di Simone Aleandri; David Grossman, considerato tra i più grandi scrittori contemporanei, vincitore del Man Booker International Prize e del Premio Israele per la letteratura, a cui è dedicato il doppio Meridiano Mondadori nelle librerie; l’economista Carlo Cottarelli; l’editorialista de la Repubblica Massimo Giannini; Cecilia Sala; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; Michele Serra; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

Ospiti a “Che tempo che fa – Il Tavolo”

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – il Tavolo” con: Filippa Lagerbäck; Elio, organizzatore del Concertozzo di Biella e presto in tour con “Elio e Le Storie Tese Tour À La Carte”; Alessia Marcuzzi; Cristiano Malgioglio; Orietta Berti, che sarà presto su tutte le piattaforme con “QCPF QUADRI CUORI PICCHE FIORI”, il suo nuovo singolo con Il Rosso e IAEM; Paolo Rossi; Giovanni Esposito; Diego Abatantuono; Nino Frassica; Ubaldo Pantani; Mara Maionchi; Gigi Marzullo; Francesco Paolantoni; la Signora Coriandoli; Giucas Casella.