Fabio Fazio torna su Rai3 con una nuova puntata di Che Tempo che Fa, il talk show di successo. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda questa sera, domenica 31 ottobre 2021.

Che tempo che fa, ospiti di stasera: domenica 31 ottobre 2021

Domenica 31 ottobre 2021 dalle ore 20.00 torna l’appuntamento con “Che tempo che fa”, il programma condotto da Fabio Fazio su Rai3. Come sempre accanto al conduttore troviamo una squadra così composta: Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti.

Ma entriamo nel vivo con gli ospiti della puntata di domenica 31 ottobre 2021. A cominciare dal medico e scienziato Anthony S. Fauci, direttore del National institute of allergy and infectious diseases. Fauci nel 2020 è stato inserito dalla rivista Time fra le 100 persone più influenti al mondo. Quest’anno il medico e scienziato americano è diventato membro della task force anti-Coronavirus per la Casa Bianca in America.

Ospite anche Roberto Burioni, il professore ordinario di microbiologia e virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, che ha scritto con Marco Ascione il libro “Strana vita, la mia”.

Che tempo che fa, gli ospiti di oggi e del Tavolo

Ma non finisce qui, tra gli ospiti della puntata di domenica 31 ottobre 2021 di Che tempo che fa anche Luca Mercalli, il climatologo e divulgatore scientifico. E ancora Carlo Verdone che dal 5 novembre debutta sulla piattaforma streaming di Prime Video di Amazon con la serie Comedy “Vita da Carlo”.

In studio anche Fabio Volo che dal 2 novembre pubblica il suo nuovo romanzo “Una vita nuova”, Massimo Giannini direttore de La Stampa, la giornalista Fiorenza Sarzanini e Sigfrido Ranucci.

Come sempre la parte finale del programma è intorno al Tavolo di Che tempo che fa con la presenza fissa di Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Questa sera intorno al tavolo anche Luciana Littizzetto e ospiti Elio e Lello Arena.