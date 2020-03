Che tempo che fa, il talk show di successo condotto da Fabio Fazio torna con una nuova puntata nella prima serata di Rai2. Scopriamo le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda, questa sera, domenica 1 marzo 2020 su Rai2!

Che tempo che fa, ospiti di stasera, 1 marzo 2020

Domenica 1 marzo 2020 alle ore 21.00 appuntamento su Rai2 con una nuova puntata di “Che tempo che fa”, il talk show condotto da Fabio Fazio con la complicità di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Anche questa settimana lo show è preceduto dalla finestra di “Che tempo che farà”, una sorta di antipasto del programma con Fabio Fazio e i divertentissimi sketch del Mago Forest, di Ale e Franz, e di Raul Cremona. A completare il cast l’inviato speciale Gigi Marzullo.

Dalle ore 21.00 si entra nel vivo della puntata che sarà interamente dedicata all’emergenza sanitaria del Coronavirus. A distanza di una settimana dal primo contagio a Codogno sono cresciuti a più di 1000 i casi di contagiati nel nostro Paese con ben 29 vittime. Cifre allarmanti che fanno preoccupare e che hanno generato una vera e propria psicosi nel nostro Paese. A discuterne, cercando di fare chiarezza, una serie di ospiti: Roberto Burioni, Angelo Borrelli, Piero Angela, Antonio Di Bella, Carlo Cottarelli e l’antropologo Marino Niola.

Non solo Coronavirus a Che tempo che fa, visto che Fabio Fazio intervisterà al suo tavolo Maria De Filippi. Reduce dal successo della prima puntata del serale di Amici 2020 che ha battuto La Corrida di Carlo Conti, Queen Mary è pronta a raccontarsi in una imperdibile intervista. Spazio poi a Luca Zingaretti, che torna in tv a rivestire i panni del Commissario Montalbano, il personaggio nato dal genio di Andrea Camilleri. Ospite musicale della puntata: Leo Gassmann, il vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2020 con il brano “Vai bene così”. Infine ospite anche Carlo Lucarelli, in uscita con il nuovo romanzo “L’inverno più nero”.

Il tavolo di Che tempo che fa, ospiti di domenica

A chiudere la serata come sempre l’appuntamento con Che Tempo Che Fa – Il tavolo. Intorno al tavolo: Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest, Ale e Franz e il figlio d’arte Leo Gassmann.