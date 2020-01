Nuovo appuntamento con Che tempo che fa, il talk show di successo condotto da Fabio Fazio in prima serata su Rai2. Scopriamo tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda domenica 26 gennaio 2020 su Rai2!

Che tempo che farà su Rai2, gli ospiti di domenica 26 gennaio

Domenica 26 gennaio 2020 alle ore 19.40 al via la prima parte del programma dal titolo “Che tempo che farà” con Fabio Fazio e i divertenti sketch di Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e con l’inviato speciale Gigi Marzullo.

Che tempo che fa, ospiti domenica 26 gennaio 2020

A seguire il consueto appuntamento con la versione classica del programma con Fabio Fazio che in studio accoglie alla vigilia del Giorno della Memoria la senatrice a vita Liliana Segre. La sopravvissuta alla violenza nazista dei campi di concentramento è pronta a raccontare e condividere ancora una volta la sua esperienza a distanza di poche settimane dall’evento “L’odio non ha futuro” che ha visto 600 sindaci di tutta Italia riunirsi per esprimerle piena solidarietà e vicinanza in un momento davvero particolare della sua vita.

Tra gli ospiti della puntata anche Roberto Saviano, il trio di Aldo, Giovanni e Giacomo in uscita nelle sale cinematografiche dal 30 gennaio prossimo con il nuovo film “Odio l’estate”. Ma non finisce qui, visto che in studio Fazio è pronto ad accogliere Riccardo Scamarcio in uscita con “Il ladro di giorni” diretto da Guido Lombardi e il direttore di RaiNews Antonio Di Bella.

Ospite musicale J-Ax che in questi giorni ha pubblicato il nuovo album di inediti dal titolo “ReAle”, anticipato dal singolo “La mia hit” in duetto con Max Pezzali. Infine a completare il cast anche: Enrico Brignano, Lodovico Comello, Giampiero Mughini che propone ai telespettatori una personale analisi del classico “Se questo è un uomo” di Primo Levi e il virologo Roberto Burioni.

Il tavolo di Che tempo che fa, ospiti di domenica

Ultima parte del programma come sempre dedicata al Tavolo di Che Tempo Che Fa con la presenza fissa di Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo. Accanto a loro ci saranno anche Teo Tecoli, l’attore e cabarettista Lello Arena e la fashion blogger Elena Barolo.