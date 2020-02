Che tempo che fa, il talk show di successo condotto da Fabio Fazio, torna in prima serata su Rai2 con una nuova imperdibile puntata. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti che si alterneranno nella prima e seconda parte del programma in onda domenica 2 febbraio 2020 su Rai2!

Che tempo che farà su Rai2, gli ospiti di domenica 2 febbraio

Domenica 2 febbraio 2020 alle ore 19.40 appuntamento con “Che tempo che farà”, la prima parte del programma co-condotta da Fabio Fazio con la complicità di Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e con l’inviato speciale Gigi Marzullo.

Che tempo che fa, ospiti domenica 2 febbraio 2020

Dalle ore 21.00 poi appuntamento con la versione classica del programma che vedrà Fabio Fazio ospitare in studio Fabiola Gianotti, una delle eccellenze italiane riconfermata lo scorso novembre alla guida del CERN per il secondo anno consecutivo. La Gianotti, infatti, già nel 2016 era stata la prima donna alla guida dell’Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare. Una carriera straordinaria quella della Giannotti che ha ricoperto nel 2012 anche il ruolo di capo progetto dell’esperimento Atlas annunciando la scoperta di una particella compatibile con quella del Bosone di Higgs. Un’esperienza che spinge il Times ad inserirla al quinto posto nella classifica speciale delle “Persone dell’anno”.

Tra gli ospiti della puntata di domenica 2 febbraio 2020 anche il Ministro della Salute Roberto Speranza con tutte le ultime novità sul Coronavirus, il virus cinese che sta facendo preoccupare il mondo. Con lui in studio anche il virologo Roberto Burioni.

Ospiti anche Piero Angela, Aldo Rolfi e Maria Bigliani vittime a Torino e Mondovì delle scritte antisemite, Roberto Saviano, Giorgio Panariello che da marzo sarà in tutti i teatri con lo spettacolo “La favola mia”; uno show pensato per celebrare il suo 60° compleanno e i primi 20 anni di carriera. In studio anche Amadeus, il conduttore della 70° edizione del Festival di Sanremo 2020 in partenza da martedì 4 febbraio su Rai1.

E ancora: Walter Veltroni, regista del docu-film “Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato”, Rocío Muñoz Morales e Antonio Manzini attualmente nelle librerie con “Ah l’amore l’amore”, il nono romanzo del ciclo di Rocco Schiavone.

Infine ospite musicale della puntata Marracash, che presenterà dal vivo il brano “Crudelia – I nervi” estratto dall’ultimo album di inediti “Persona” certificato doppio disco di platino per le vendita.

Il tavolo di Che tempo che fa, ospiti di domenica

L’ultima parte del programma si svolge come sempre intorno al Tavolo di Che Tempo Che Fa con le presenze fisse di Nino Frassica, Mago Forest, Ale e Franz, Gigi Marzullo, affiancati questa settimana dalla presenza straordinaria di Rocío Muñoz Morales.