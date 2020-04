Come ogni domenica torna l’appuntamento con “Che tempo che fa“, il talk show di successo condotto da Fabio Fazio in prima serata su Rai1. Anche questa settimana il programma è articolato in due parti: “Che tempo che farà” dalle ore 19.40 e successivamente dalle 21.00 con il programma standard. Scopriamo gli ospiti le anticipazioni della puntata in onda, questa sera, domenica 19 aprile 2020 su Rai2!

Domenica 19 aprile 2020 nuova puntata “Che tempo che fa”, il talk show condotto da Fabio Fazio nella prima serata di Raidue. Il programma di punta della seconda rete di Viale Mazzini torna ad occuparsi dell’emergenza sanitaria Coronavirus con una serie di aggiornamenti, servizi, interviste e dibattiti sulla pandemia che da due mesi a questa parte ha colpito l’Italia e poco dopo il resto del mondo.

Ospiti della puntata di questa sera: Stefano Patuanelli, Ministro dello Sviluppo economico, Carlo Bonomi il presidente di Confindustria, Giulio Gallera, Assessore al Welfare della Regione Lombardia, il virologo Roberto Burioni e Walter Ricciardi, membro del Comitato esecutivo dell’OMS e consulente scientifico del Ministro della Salute.

Non solo, a discutere del virus Covid-19 anche Elena Cattaneo, co-fondatrice e direttrice di UniStem e docente universitaria e senatrice a vita, Alfonso Fuggetta, membro della task force scelta dalla ministra per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione e Giacomo Gorini, immunologo dell’Edward Jenner Institute di Oxford, che prima di tutti si sta occupando della realizzazione di un vaccino per curare il Coronavirus.

Anche questa settimana, Fabio Fazio è pronto a raccontare ai telespettatori anche le news dal mondo sul Coronavirus con la partecipazione di Antonio Di Bella, direttore di Rai News e con alcuni inviati Rai: Marc Innaro da Mosca, Rino Pellino da Berlino, Alberto Romagnoli da Bruxelles e Giammarco Sicuro da Madrid.

Infine a completare il parterre di ospiti di questa settimana: Roberto Saviano in collegamento da New York, Fabio De Luigi e il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli. Ospite musicale della puntata Zucchero Sugar Fornaciari che regalerà ai telespettatori un imperdibile mini live dalla sua casa.

Il tavolo di Che tempo che fa, ospiti di stasera – domenica 19 aprile

Ricordiamo le presenze fisse del programma: Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica.