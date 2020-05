“Che tempo che fa“ di Fabio Fazio torna in prima serata su Raidue con una nuova puntata. Lo show è come sempre suddiviso in due parti: la prima “Che tempo che farà” alle ore 19.40 e la seconda dalle ore 21.00. Ecco ospiti e anticipazioni della puntata in onda, questa sera, domenica 10 maggio 2020 su Rai2!

Che tempo che fa oggi, 10 maggio 2020: torna Burioni

Domenica 10 maggio 2020 appuntamento con “Che tempo che fa”, il talk show di successo condotto da Fabio Fazio su Rai 2. Anche questa settimana il programma è dedicato all’emergenza Coronavirus con contributi e collegamenti speciali. Si comincia con la prima parte di “Che tempo che farà” dalle ore 19.40, a seguire dalle ore 21.00 il consueto appuntamento.

Tantissimi gli ospiti che si alterneranno durante la lunga diretta: da Roberto Gualtieri Ministro dell’economia e delle finanze, Giorgia Meloni leader di Fratelli d’Italia e Federico Cafiero De Raho Procuratore nazionale antimafia. A discutere del Covid-19, della curva dei contagi e sulle possibile cure ci saranno i virologi Roberto Burioni e Giorgio Palù professore emerito di Microbiologia all’Università di Padova, Alessandro Aiuti primario dell’Unità Operativa di Immunoematologia Pediatrica all’Ospedale San Raffaele di Milano e Luca Lorini, direttore dell’Unità di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Che tempo che fa ospiti di domenica 10 maggio 2020

Non solo Coronavirus nella nuova puntata di “Che tempo che fa”, visto che Fabio Fazio ospiterà anche Pierfrancesco Favino fresco vincitore del Premio David di Donatello 2020 al miglior attore protagonista per il film “Il traditore” di Marco Bellocchio. Ospite musicale della puntata Elisa che delizierà il pubblico con una speciale esibizione live.

A completare il parterre di ospiti Carlo Verdelli e Don Luigi Ciotti. Confermato poi lo spazio dedicato alle novità sul Coronavirus dal mondo con la presenza del direttore di Rai News Antonio Di Bella e i corrispondenti Rai: Giovanna Botteri da Pechino, Iman Sabbah da Parigi e Marco Varvello da Londra.

Il tavolo di Che tempo che fa, la diretta di domenica 10 maggio

Presenze fisse del programma in collegamento dalle proprie case: Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica.