Torna l’appuntamento con Che tempo che fa, il talk show di Fabio Fazio traslocato quest’anno su Rai2. Un passaggio in parte “obbligato” per il conduttore e la squadra del programma composta da Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda domenica 6 ottobre su Rai2!

Che tempo che farà, appuntamento ore 19.30

Domenica 6 ottobre 2019 Fabio Fazio torna con “Che tempo che farà“, la prima parte del programma per poi proseguire con la nuova puntata di “Che tempo che fa” in onda a partire dalla ore 21.00 su Rai2.

Per la seconda puntata il conduttore avrà un ospite davvero speciale. Si tratta di Kim Phúc, l’ambasciatrice UNESCO, attivista e scrittrice diventata famosa in tutto il mondo come la “bambina della fotografia”. A soli 9 anni Kim è stata fotografata da Nick Ut, fotografo dell’Associated Press, intenta a scappare completamente nuda in strada durante un bombardamento col napalm.

Era l’8 giugno 1972 quando Kim, gravemente ustionata, scappa cercando di mettersi in salvo. Quella foto è diventata iconica trasformando la “bambina della fotografia” in un figura delle atrocità della guerra del Vietnam.

Che tempo che fa, ospiti di domenica 6 ottobre 2019

Oggi Phan Thị Kim Phúc ha 56 anni e ha conseguito ben sei lauree honoris causa e numerosi riconoscimenti internazionali arrivando a ricoprire il ruolo di Ambasciatrice per l’Unesco. Kim Phúc racconterà per la prima volta in tv la sua storia, dall’infanzia nel villaggio di Trang Bang fino a quel tragico giorno. Durante i bombardamenti, Kim ha riportato gravissime ferite che l’hanno costretto ad un ricovero presso l’ospedale di Saigon.

Dopo quattordici mesi di cure e diciassette interventi, Kim è tornata a vivere proseguendo il suo percorso di riabilitazione a Cuba, Canada e a Miami dove si è sottoposta a otto sedute di laser frazionato ablativo per cauterizzare le sue cicatrici.

Un’esperienza tragica che ha segnato la vita di Kim che ha fondato l’associazione “The KIM Foundation International” per aiutare le organizzazioni che si impegnano a soccorrere i bambini rimasti feriti o menomati a vita durante le guerre. Non solo, l’ambasciatrice Unesco ha anche pubblicato la sua autobiografia dal titolo “Il fuoco addosso”.