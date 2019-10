Che tempo che fa di Fabio Fazio torna in prima serata su Rai2 con una nuova imperdibile puntata. Il talk show sarà come sempre suddiviso nella prima parte “Che tempo che farà” in onda alle ore 19.30 e a seguire dalle ore 21.00 la classica versione con Fazio, Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda domenica 13 ottobre su Rai2!

Che tempo che farà, appuntamento ore 19.30

Domenica 13 ottobre 2019 andrà in onda un nuovo appuntamento con “Che tempo che farà“, la prima parte del programma con Fabio Fazio e Mago Forest che intrattengono il pubblico in sala in un divertente gioco di improvvisazione. Non solo, ad aiutarli ad intrattenere il pubblico ci saranno anche Ale e Franz, Raul Cremona e l’inviato speciale Gigi Marzullo. Ospiti della prima parte: Simona Ventura, Paolo Calabresi, il giornalista e conduttore televisivo Giovanni Floris che ha recentemente pubblicato “L’invisibile” e Rula Jebreal.

Che tempo che fa oggi su Rai2

Dalle ore 21.00 appuntamento con “Che tempo che fa”, la parte classica del programma che vedrà Fabio Fazio intervistare David Maria Sassoli, il Presidente del Parlamento Europeo. Ospiti anche John Turturro, regista, attore e sceneggiatore che presenterà per la prima volta il film “Jesus Rolls – Quintana è tornato” in uscita dal 17 ottobre nelle sale cinematografiche.

Tra gli ospiti anche Roberto Saviano con i 3 figli di Daphne Caruana Galizia, la giornalista d’inchiesta maltese uccisa da un’autobomba il 16 ottobre 2017. Matthew, Andrew e Paul racconteranno per la prima volta in tv le inchieste della madre raccolte in un libro dal titolo “Di’ la verità anche se la tua voce trema” curato proprio da Roberto Saviano. In studio anche Alessandro Siani e Stefania Spampinato protagonisti del film “Il giorno più bello del mondo” in uscita il 31 ottobre.

In collegamento da Stoccarda, invece, ci sarà la squadra femminile azzurra di ginnastica artistica dopo la medaglia di bronzo vinta agli ultimi Mondiali. Ospite musicale della puntata il Maestro Franco Battiato.

A seguire il tavolo di Che tempo che fa con Nino Frassica, Gigi Marzullo e Mago Forest. Intorno al tavolo ci saranno anche John Turturro, Simona Ventura e Paolo Calabresi.