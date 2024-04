Domenica 21 aprile 2024 sul NOVE, e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento con “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni.

Fabio Fazio e tutta la sua squadra di “Che Tempo Che Fa” si preparano al nuovo appuntamento di stagione in onda Domenica 21 aprile 2024 sul NOVE, e in streaming su discovery+. Apre la diretta alle ore 19.30 il nuovo spazio “Che tempo che farà”, l’inedito backstage guidato da Nino Frassica e Fabio Fazio che coinvolgerà il cast, gli ospiti e il pubblico del programma fino all’inizio della prima puntata della nuova stagione tv di “Che tempo che fa”, alle ore 20.00, con la sua anteprima e le grandi interviste, per poi concludersi come da tradizione con “Il Tavolo”.

Ospiti della puntata del 21 aprile 2024

Durante la puntata di Domenica 21 aprile nello studio di Che tempo che fa, si alterneranno nuovi ospiti. Tra gli ospiti della puntata di questa settimana ci sarà uno degli artisti più amati della storia della musica italiana: il grande Renato Zero. Direttamente da Amici 23, questa domenica sul Nove ci sarà l’insegnante più temuta della televisione italiana: Alessandra Celentano. Tra gli ospiti anche Diodato, uscito con il nuovo album “Ho acceso un fuoco”. In studio anche la star indiscussa della danza mondiale Roberto Bolle.

Ospiti al Tavolo di Che tempo che fa

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” ospiti fissi che ogni domenica fanno parte di questo momento imperdibile di trasmissione sono Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani, Cristiano Malgioglio e Simona Ventura. A loro, di volta in volta, puntata dopo puntata, si aggiungono altri ospiti illustri provenienti dal mondo della musica, del cinema, della tv e dello sport.