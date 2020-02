Nuova puntata di Che tempo che fa, il talk show di successo condotto da Fabio Fazio con la complicità di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback in prima serata su Rai3. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti che si alterneranno nella prima e seconda parte del programma in onda domenica 9 febbraio 2020 su Rai2!

Che tempo che farà su Rai2, gli ospiti di domenica 9 febbraio

Domenica 9 febbraio 2020 alle ore 19.40 torna l’appuntamento con “Che tempo che farà”, la prima parte del programma co-condotta da Fabio Fazio con la complicità di Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e con l’inviato speciale Gigi Marzullo.

Che tempo che fa, ospiti domenica 9 febbraio 2020

A partire dalle ore 21.00 torna puntuale l’appuntamento con la versione classica del programma che vedrà Fabio Fazio accogliere in studio Amadeus reduce dagli ascolti da record della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Non solo, direttamente da Sanremo ospite musicale ci sarà Achille Lauro, che durante la kermesse ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico per i suoi ruoli iconici. Il trapper inoltre presenterà dal vivo la canzone “Me ne frego” portata in gara al Teatro Ariston.

Non solo, ospiti della puntata di domenica 9 febbraio 2020 anche tutti gli attori del film “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino in uscita nelle sale dal 13 febbraio 2020. Nel cast del film ci sono: Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Emma Marrone, mentre per la hit “La mia banda suona il rock” ci saranno anche Christian De Sica, Massimo Ghini, Paolo Rossi, Angela Finocchiaro.

Infine in chiusura spazio alle parole di Luciana Lamorgese, ministro dell’interno, ma anche di Mattia Sartori, tra i fondatori del movimento delle Sardine, il virologo Roberto Burioni e Orietta Berti che quest’anno celebra 55 anni di carriera.

Il tavolo di Che tempo che fa, ospiti di domenica

Come sempre la parte finale di Che tempo che fa si svolge intorno al Tavolo con la presentazione del film “I migliori anni” con la partecipazione speciale di Nino Frassica, Pierfrancesco Favino e Micaela Ramazzotti e tanti altri. In studio, infatti, tra i protagonisti del film anche Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Emma Marrone, mentre direttamente da Pechino Express 2020 ci saranno Enzo Miccio e Max Giusti, una delle coppie pronte a mettersi in gioco in settori diversi. Infine torna al tavolo anche Orietta Berti.