Domenica 16 marzo 2025 dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con un nuovo appuntamento “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. Il programma torna con la consolidata formula che in oltre due decenni lo ha confermato fra i programmi più amati della televisione italiana e con un indiscusso prestigio italiano e internazionale.

“Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 16 marzo 2025

A “Che Tempo Che Fa”, a fianco a Fabio Fazio come sempre troveremo anche in questa puntata Luciana Littizzetto, eccellenza della comicità italiana, che proporrà la sua originale lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente con il suo inconfondibile stile comico e irriverente. A introdurre come di consueto gli ospiti per le interviste del programma l’immancabile presenza di Filippa Lagerbäck. Dalle ore 19.30 lo spazio “Che tempo che farà”, con incontri e interviste del mondo della cultura e dell’arte. Alle ore 20.00 l’inizio di “Che Tempo Che Fa” con la sua anteprima e le grandi interviste, per poi concludersi come da tradizione con “Il Tavolo”, tra conversazioni informali con gli ospiti, gag comiche e improvvisazioni.

Ospiti della puntata del 16 marzo 2025

Ospiti della puntata le leggende dello sci Federica Brignone e Deborah Compagnoni. Dal mondo del cinema e della tv arrivano Alessandro Siani e Enrico Brignano, protagonisti della nuova stagione di “LOL – Chi ride è fuori” al via dal 27 marzo. Alessandro Siani per la prima volta siederà nella control room, insieme ad Angelo Pintus, mentre Enrico Brignano sarà in gara e dovrà vedersela con la moglie Flora Canto, oltre che con il resto del cast di comici.

E ancora: Michele Serra, promotore della manifestazione “Una piazza per l’Europa“; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini; la giornalista Cecilia Sala; il giornalista, podcaster ed esperto di politica statunitense Francesco Costa, dal prossimo 19 aprile Direttore responsabile de Il Post; Raffaele D’Alfonso del Sordo e Assunta Sautto, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione “I Ragazzi di via D’Amelio”; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; il climatologo Luca Mercalli, in uscita dal 1° aprile con il suo nuovo libro “Breve storia del clima in Italia. Dall’ultima glaciazione al riscaldamento globale”.

Ospiti a “Che tempo che fa – Il Tavolo”

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Max Giusti. Ospiti della puntata: Elio; Linus, nei teatri con “Radio Linetti Live in Tour”; Marcella Bella, live con il brano sanremese “Pelle Diamante”; Maria Grazia Cucinotta, nelle sale con il pluripremiato film di Fabio Massa “Global Harmony”; Raul Cremona, tra i protagonisti della nuova stagione di “Only Fun – Comico Show” sul NOVE; Lello Arena; Giucas Casella.