Domenica 16 febbraio 2025 dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con un nuovo appuntamento “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. Il programma torna con la consolidata formula che in oltre due decenni lo ha confermato fra i programmi più amati della televisione italiana e con un indiscusso prestigio italiano e internazionale.

“Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 16 febbraio 2025

A “Che Tempo Che Fa”, a fianco a Fabio Fazio come sempre troveremo anche in questa puntata Luciana Littizzetto, eccellenza della comicità italiana, che proporrà la sua originale lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente con il suo inconfondibile stile comico e irriverente. A introdurre come di consueto gli ospiti per le interviste del programma l’immancabile presenza di Filippa Lagerbäck. Dalle ore 19.30 lo spazio “Che tempo che farà”, con incontri e interviste del mondo della cultura e dell’arte. Alle ore 20.00 l’inizio di “Che Tempo Che Fa” con la sua anteprima e le grandi interviste, per poi concludersi come da tradizione con “Il Tavolo”, tra conversazioni informali con gli ospiti, gag comiche e improvvisazioni.

Ospiti della puntata del 16 febbraio 2025

Tra gli ospiti di questa sera Antonella Clerici, pronta a tornare anche con “The Voice Senior”.

Sul fronte cinematografico, arriveranno in studio Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Claudio Santamaria ed Emanuela Fanelli, tra i protagonisti del film “Follemente”, una commedia brillante diretta da Paolo Genovese in uscita nei cinema giovedì 20 febbraio.

In studio anche Armanda Trentini, madre di Alberto Trentini, il cooperante dell’ONG Humanity&Inclusion detenuto da oltre 90 giorni in un carcere di Caracas, in Venezuela.

Durante la serata interverranno anche il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Roberto Garofoli e il professore di diritto amministrativo Bernardo Giorgio Mattarella, Non mancheranno poi: Ferruccio De Bortoli, Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini e Michele Serra, con il loro punto di vista su politica, economia e società.

Ospiti a “Che tempo che fa – Il Tavolo”

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Diego Abatantuono, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura. Al cast fisso si aggiungeranno altri ospiti, quali: l’attrice Rocío Muñoz Morales, Giorgio Gherarducci della Gialappa’s Band, il mentalista Giucas Casella e l’imitatrice Francesca Manzini, che portano leggerezza e divertimento per concludere la serata con il sorriso.