Domenica 13 ottobre 2024 dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con un nuovo appuntamento “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. Il programma torna con la consolidata formula che in oltre due decenni lo ha confermato fra i programmi più amati della televisione italiana e con un indiscusso prestigio italiano e internazionale.

“Che Tempo Che Fa” con Fabio Fazio sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 13 ottobre 2024

A “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio come sempre Luciana Littizzetto, eccellenza della comicità italiana, che proporrà la sua originale lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente con il suo inconfondibile stile comico e irriverente. A introdurre come di consueto interviste del programma l’immancabile presenza di Filippa Lagerbäck.

Dalle ore 19.30 lo spazio “Che tempo che farà”, con incontri e interviste del mondo della cultura e dell’arte. Alle ore 20.00 l’inizio di “Che Tempo Che Fa” con la sua anteprima e le grandi interviste, per poi concludersi come da tradizione con “Il Tavolo”, tra conversazioni informali con gli ospiti, gag comiche e improvvisazioni.

Ospiti della puntata del 13 ottobre 2024

Ospiti della puntata di questa sera, in esclusiva tv la leggenda del calcio Pep Guardiola, uno degli allenatori più vincenti di sempre con ben 40 trofei. A “Che tempo che fa” anche Roberto Baggio, uno dei numeri 10 più forti della storia del calcio.

In studio anche il premio Oscar Paolo Sorrentino, nelle sale dal 24 ottobre con il nuovo attesissimo film “Parthenope”, unico film italiano in concorso all’ultimo Festival di Cannes, dove ha ricevuto dieci minuti di applausi e la standing ovation del pubblico. Ghali, per la prima volta live con il nuovo singolo “Niente Panico” e presto in tour nei palazzetti con il Ghali Live 2024 Tour che vede alcune date già sold out.

E ancora: Toni Servillo e Elio Germano, per la prima volta insieme nel film “Iddu” di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza; Walter Veltroni, nelle librerie con “Buonvino e il circo insanguinato”, quinto episodio della celebre saga di gialli; la fondatrice di Nuovi Orizzonti Chiara Amirante, autrice di “Conosci te stesso – Alcune trappole e impedimenti all’amore”; Don Davide Banzato; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

Il consueto racconto dell’attualità di “Che tempo che fa” vede in questa puntata i contributi dell’inviata Rai Stefania Battistini, per la quale lo scorso 8 ottobre il Tribunale di Kursk ha ordinato l’arresto con l’accusa di aver oltrepassato illegalmente il confine russo insieme al collega Simone Traini, e attualmente sotto scorta per minacce ricevute da propagandisti filorussi; Lucia Goracci, inviata Rai in Libano e Israele; Antonio Di Bella; Massimo Giannini.

Ospiti al Tavolo

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura. Ospiti della puntata: Paola & Chiara e BigMama, in radio con il brano “Il Linguaggio del corpo” che segna la loro prima collaborazione; Gabriele Corsi, conduttore di “Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo” e, dal 24 ottobre, de “Il contadino cerca moglie” sul NOVE, anche nelle librerie con il volume autobiografico “Che bella giornata, speriamo che non piova”; la ballerina di “Ballando con le stelle” Anastasia Kuzmina, che affianca Francesco Paolantoni in questa edizione del talent show.