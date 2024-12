Domenica 1 dicembre 2024 dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con un nuovo appuntamento “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. Il programma torna con la consolidata formula che in oltre due decenni lo ha confermato fra i programmi più amati della televisione italiana e con un indiscusso prestigio italiano e internazionale.

“Che Tempo Che Fa” con Fabio Fazio sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 1 dicembre 2024

A “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio come sempre Luciana Littizzetto, eccellenza della comicità italiana, che proporrà la sua originale lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente con il suo inconfondibile stile comico e irriverente. A introdurre come di consueto interviste del programma l’immancabile presenza di Filippa Lagerbäck.

Dalle ore 19.30 lo spazio “Che tempo che farà”, con incontri e interviste del mondo della cultura e dell’arte. Alle ore 20.00 l’inizio di “Che Tempo Che Fa” con la sua anteprima e le grandi interviste, per poi concludersi come da tradizione con “Il Tavolo”, tra conversazioni informali con gli ospiti, gag comiche e improvvisazioni.

Ospiti della puntata del 1 dicembre 2024

Tra gli ospiti della puntata dell’1 dicembre 2024 ci sarà Lorenzo Jovanotti, fra le personalità musicali in assoluto più amate in Italia, di nuovo in tv dopo 2 anni. Il cantautore si esibirà live con “Montecristo”, singolo apripista del nuovo album in uscita il 31 gennaio 2025 e la cui pubblicazione anticipa il “Palajova tour” in partenza dal 4 marzo, che segna il suo grande ritorno dal vivo nei palazzetti dopo 7 anni, con la maggior parte delle date già sold out. Presente in studio anche il conduttore Gerry Scotty, per la prima volta sul NOVE.

Ospiti fissi al Tavolo

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Simona Ventura.