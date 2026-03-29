Domenica 29 marzo 2026 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con una nuova puntata “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. La puntata arriva in un periodo di grande tristezza dopo la morte di Ornella Vanoni. Vediamo insieme di seguito quali saranno gli ospiti che si susseguiranno nel salotto di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa durante la puntata di stasera.

“Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 29 marzo 2026

Anche in questa edizione di “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio troviamo Luciana Littizzetto con la sua originale, comica e irriverente lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente e Filippa Lagerbäck per introdurre le interviste esclusive a icone ed eccellenze nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo.

Ospiti puntata del 29 marzo 2026

Ospiti della puntata: Gianni Morandi, colonna portante della musica italiana, presto in tour nei palasport italiani con “C’ERA UN RAGAZZO – Gianni Morandi Story”.

Federica Brignone, reduce dall’impresa realizzata alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 dove ha vinto due Medaglie d’oro nel supergigante e nello slalom gigante, a soli dieci mesi dall’infortunio alla gamba sinistra.

E ancora: padre Gabriel Romanelli, in libreria con “Le rovine e la luce. La commovente testimonianza del parroco di Gaza”, scritto con il giornalista francese Guillaume de Dieuleveult; Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca; don Dante Carraro, direttore del Cuamm Medici con l’Africa; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Gianrico Carofiglio, in libreria con il saggio “Accendere i fuochi”; l’editorialista de la Repubblica Massimo Giannini; Cecilia Sala; Michele Serra.

Ospiti a “Che tempo che fa – Il Tavolo”

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – il Tavolo” con: Giovanni Franzoni, Medaglia d’argento nella discesa libera alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026; LDA e Aka7even, live con il brano “Poesie clandestine”, con cui hanno partecipato al Festival di Sanremo; Fiona May, la più grande saltatrice in lungo della storia italiana; Simona Ventura; Orietta Berti; Cristina D’Avena; Paolo Rossi; Nino Frassica; Ubaldo Pantani; Mara Maionchi; Mago Forest, conduttore della nuova edizione del GialappaShow; Flora Canto, in tour con “Cantando sotto la pioggia – Il Musical”; Gigi Marzullo; Francesco Paolantoni; la Signora Coriandoli; Giucas Casella.