Domenica 15 febbraio 2026 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con una nuova puntata “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. Vediamo insieme di seguito quali saranno gli ospiti che si susseguiranno nel salotto di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa durante la puntata di stasera.

“Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 15 febbraio 2026

Anche in questa edizione di “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio troviamo Luciana Littizzetto con la sua originale, comica e irriverente lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente e Filippa Lagerbäck per introdurre le interviste esclusive a icone ed eccellenze nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo.

Ospiti puntata del 15 febbraio 2026

Durante la puntata saranno ospiti: il Presidente della Fondazione Milano–Cortina 2026 Giovanni Malagò; l’attrice e conduttrice Vanessa Incontrada, protagonista a teatro della commedia romantica “Ti sposo ma non troppo” diretta e interpretata da Gabriele Pignotta; Fiorella Mannoia, a breve in tour con il nuovo progetto live “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, in occasione dei 30 anni dell’album cult di Fabrizio De André “Anime Salve”, realizzato in collaborazione con Ivano Fossati nel 1996; Serena Rossi, nei teatri di tutta Italia con “SereNata a Napoli”, il primo spettacolo musicale di cui è autrice e interprete, dedicato alla sua città e alle canzoni della sua tradizione.

Poi ancora: Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS e autore del libro “Non è mai troppo tardi. La salute è una scelta quotidiana”; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Michele Serra; Cecilia Sala; gli editorialisti de la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; l’inviato di Avvenire Nello Scavo. Torna anche Ubaldo Pantani alias Leonardo Maria Del Vecchio.

Ospiti a “Che tempo che fa – Il Tavolo”

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – il Tavolo” che vedrà tra gli ospiti: Carolina Kostner e il ritorno di Simona Ventura. Al tavolo si uniranno anche: Serena Rossi; Nino Frassica; Mara Maionchi; Giovanni Esposito; Iva Zanicchi; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Orietta Berti; Ubaldo Pantani; Francesco Paolantoni; Giucas Casella; Raul Cremona.