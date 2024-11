Domenica 10 novembre 2024 dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con un nuovo appuntamento “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. Il programma torna con la consolidata formula che in oltre due decenni lo ha confermato fra i programmi più amati della televisione italiana e con un indiscusso prestigio italiano e internazionale.

“Che Tempo Che Fa” con Fabio Fazio sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 10 novembre 2024

A “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio come sempre Luciana Littizzetto, eccellenza della comicità italiana, che proporrà la sua originale lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente con il suo inconfondibile stile comico e irriverente. A introdurre come di consueto interviste del programma l’immancabile presenza di Filippa Lagerbäck.

Dalle ore 19.30 lo spazio “Che tempo che farà”, con incontri e interviste del mondo della cultura e dell’arte. Alle ore 20.00 l’inizio di “Che Tempo Che Fa” con la sua anteprima e le grandi interviste, per poi concludersi come da tradizione con “Il Tavolo”, tra conversazioni informali con gli ospiti, gag comiche e improvvisazioni.

Ospiti della puntata del 10 novembre 2024

Ancora una volta la grande musica sbarca a Che Tempo Che Fa. Nel salotto di Fabio Fazio durante la puntata di domenica 10 novembre torna Laura Pausini artista con oltre 70 milioni di copie vendute in tutto il mondo, fresca di concerto nel prestigioso O2 Sheperd Bush Empire di Londra. Seguiranno le battute di Francesca Fagnani, giornalista che a partire dal 19 novembre torna su Rai 2 con una nuova edizione di Belve. Torna a far sentire la sua voce anche Gino Cecchettin, che assieme ai figli Davide e Elena Cecchettin continua a contrastare la violenza sulle donne.

E gli ospiti proseguono con la poetessa Edith Bruck, Andrea Riccardi, la senatrice a vita, Elena Cattaneo, Antonio Di Bella in collegamento dagli Usa; l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini e l’inviato dell’Avvenire Nello Scavo; il dottor Roberto Buroni e Fabio Volo.

Ospiti al Tavolo

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con Il Tavolo di Che Tempo Che Fa. A discutere animatamente, assicurando grandi risate al pubblico a casa, Nino Frassica, Mara Maionchi, Diego Abatantuono, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Simona Ventura. Ospiti speciali della puntata, la campionessa olimpica Benedetta Pilato; il grande ritorno di Gigi Marzullo; il cantante virale sui social con la nuova hit Rossetto e caffè Sal Da Vanci e il conduttore del cooking show Little Big Italy, Francesco Panella.