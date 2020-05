Ultima puntata di “Che tempo che fa“, lo show della domenica condotto con grande successo da Fabio Fazio in prima serata su Rai2. Anche questa settimana il programma si suddivide in due segmenti: “Che tempo che farà” in onda dalle ore 19.40 e il classico appuntamento dalle ore 21.00. Curiosi di scoprire quali saranno gli ospiti dell’ultima puntata in onda questa sera, domenica 24 maggio 2020 su Rai2?

Che tempo che fa oggi, 24 maggio 2020

Domenica 24 maggio 2020 ultimo appuntamento di questa edizione di “Che tempo che fa“, il talk show condotto da Fabio Fazio su Rai 2. Anche l’ultima puntata è interamente dedicata all’emergenza Coronavirus con dibattiti ed approfondimenti sia nella prima parte di “Che Tempo Che Farà” in onda alle ore 19.15 sia nella seconda parte in onda dalle ore 21.00.

Presenze fisse del programma: Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica, Ale e Franz, Raul Cremona.

Che tempo che fa, ospiti di domenica 24 maggio

Naturalmente tantissimi gli ospiti dell’ultima puntata in onda domenica 24 maggio 2020. A cominciare dalla Ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, Giovanni Malagò Presidente del CONI, Simone Inzaghi. E ancora: la conduttrice Paola Perego che ha recentemente pubblicato un libro, mentre in collegamento da New York ci sarà Roberto Saviano.

Ospiti della puntata anche lo scrittore Francesco Piccolo che ha da poco pubblicato in tutte le librerie “Momenti trascurabili vol. 3”, il giornalista Marco Travaglio, l’economista Carlo Cottarelli, il giornalista Giampiero Mughini, il comico e attore Enrico Brignano, Carlo Verdelli e Lello Arena.

Ospite musicale della puntata: Raphael Gualazzi che delizierà il pubblico con una sua performance live da casa. Ad approfondire il tema del Covid-19 ci sarà ancora una volta il virologo Roberto Burioni, Andrea Antinori direttore di Immunodeficienze Virali all’Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani di Roma e il microbiologo Rino Rappuoli, direttore scientifico della divisione vaccini della GSK di Rosia (Siena). Confermato anche per questa ultima puntata l’aggiornamento Coronavirus dal mondo con la partecipazione di Antonio di Bella, direttore di Rai News e la presenza dei corrispondenti Rai: Giovanna Botteri da Pechino, Claudio Pagliara da New York, Marc Innaro da Mosca, Iman Sabbah da Parigi e Marco Varvello da Londra.