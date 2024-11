Domenica 24 novembre 2024 dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con un nuovo appuntamento “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. Il programma torna con la consolidata formula che in oltre due decenni lo ha confermato fra i programmi più amati della televisione italiana e con un indiscusso prestigio italiano e internazionale.

“Che Tempo Che Fa” con Fabio Fazio sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 24 novembre 2024

A “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio come sempre Luciana Littizzetto, eccellenza della comicità italiana, che proporrà la sua originale lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente con il suo inconfondibile stile comico e irriverente. A introdurre come di consueto interviste del programma l’immancabile presenza di Filippa Lagerbäck.

Dalle ore 19.30 lo spazio “Che tempo che farà”, con incontri e interviste del mondo della cultura e dell’arte. Alle ore 20.00 l’inizio di “Che Tempo Che Fa” con la sua anteprima e le grandi interviste, per poi concludersi come da tradizione con “Il Tavolo”, tra conversazioni informali con gli ospiti, gag comiche e improvvisazioni.

Ospiti della puntata del 24 novembre 2024

Ospiti della puntata: in esclusiva il premio Oscar Whoopi Goldberg, tra i pochi artisti al mondo ad aver conseguito lo status di EGOT, cioè la vittoria in tutti e quattro i principali premi d’intrattenimento americani (Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award), in occasione dell’uscita il 26 novembre del suo memoir “Frammenti di memoria”.

Seguono Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico, nella prima intervista televisiva insieme da marito e moglie. E ancora: il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, nelle librerie con “Autonomia – La rivoluzione necessaria”. Non mancherà Elodie, popstar da quasi 30 miliardi di stream, in alta rotazione radiofonica col nuovo singolo “Feeling” insieme a Tiziano Ferro e protagonista nel 2025 della sua prima mini-tournée negli stadi, che toccherà l’8 giugno San Siro a Milano e il 12 giugno il Diego Armando Maradona a Napoli.

E ancora, arriveranno poi n studio: Alberto Matano, in uscita il 26 novembre col suo primo romanzo “Vitamia”; Massimiliano Pani, fra i produttori e gli arrangiatori del nuovo album di inediti di Mina, “Gassa d’amante”; Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e Direttore del Dipartimento di Oncoematologia, Terapia cellulare, Terapie Geniche e Trapianto Emopoietico Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; la Vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini.

Ospiti al Tavolo

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura. Ospiti della puntata: M¥SS KETA, live con il nuovo singolo “Nevrotika”; Joe Bastianich, dal 26 novembre su YouTube e sulle principali piattaforme con il podcast e vodcast “Million$” insieme a Tommaso Mazzanti; Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, fra i protagonisti di “Ballando con le stelle”; Frank Matano; Valeria Marini. Torna al Tavolo anche Alberto Matano.