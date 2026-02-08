Domenica 8 febbraio 2026 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con una nuova puntata “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. La puntata arriva in un periodo di grande tristezza dopo la morte di Ornella Vanoni. Vediamo insieme di seguito quali saranno gli ospiti che si susseguiranno nel salotto di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa durante la puntata di stasera.

“Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 8 febbraio 2026

Anche in questa edizione di “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio troviamo Luciana Littizzetto con la sua originale, comica e irriverente lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente e Filippa Lagerbäck per introdurre le interviste esclusive a icone ed eccellenze nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo.

Ospiti puntata del 8 febbraio 2026

Ospiti della puntata di stasera: Marco Bellocchio e Fabrizio Gifuni, alla loro quarta collaborazione con “Portobello”, la nuova serie HBO Original sulla vicenda giudiziaria che travolse il conduttore televisivo Enzo Tortora, in uscita il 20 febbraio sulla piattaforma streaming HBO Max. Luca Argentero e Giulia Michelini, protagonisti dell’inedita serie “Motorvalley” diretta da Matteo Rovere, Pippo Mezzapesa e Lyda Patitucci e ispirata al film “Veloce come il vento”.

E ancora: Antonio Scurati; Valeria Golino, presto al cinema con “La gioia” per la regia di Nicolangelo Gelormini; Gherardo Colombo, autore del libro “La giustizia italiana in 10 risposte”; il direttore de Il Post Francesco Costa, il vicedirettore del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; gli editorialisti de la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

Ospiti a “Che tempo che fa – Il Tavolo”

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – il Tavolo” con: Mara Venier; Ivana Spagna; Nino Frassica; Orietta Berti; Mara Maionchi; Alessia Marcuzzi; Lello Arena; Raul Cremona; Ninna Quario; Francesco Paolantoni; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Ubaldo Pantani; Giucas Casella.