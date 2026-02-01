Domenica 1 febbraio 2026 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con una nuova puntata “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. La puntata arriva in un periodo di grande tristezza dopo la morte di Ornella Vanoni. Vediamo insieme di seguito quali saranno gli ospiti che si susseguiranno nel salotto di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa durante la puntata di stasera.

“Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 1 febbraio 2026

Anche in questa edizione di “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio troviamo Luciana Littizzetto con la sua originale, comica e irriverente lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente e Filippa Lagerbäck per introdurre le interviste esclusive a icone ed eccellenze nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo.

Ospiti puntata del 1 febbraio 2026

Ospiti della puntata: Alberto Trentini, liberato il 12 gennaio dopo 423 giorni di detenzione in un carcere di Caracas, mentre si trovava in Venezuela con la ong internazionale Humanity & Inclusion.

Seguirà poi, Antonio Albanese, presto al cinema con la nuova commedia da lui diretta e interpretata “Lavoreremo da grandi”; Geolier, con il suo nuovo album “TUTTO È POSSIBILE”, in tour negli stadi dal prossimo giugno; Belén Rodriguez, conduttrice della sesta edizione di “Only Fun – Comico Show”, in onda dal 5 febbraio in prima serata sul NOVE.

E ancora: Mimmo Paladino, al Memoriale della Shoah con la mostra “Mimmo Paladino. Görlitz – Stalag VIII A – 15 gennaio 1941”; gli editorialisti de la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; Carlo Verdelli, dal 3 febbraio nelle librerie con il saggio “Il diavolo in tasca”; Marco Varvello; Maurizio Scaltriti, Vice Presidente della Medicina Traslazionale nel Dipartimento di Oncologia di AstraZeneca; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Michele Serra.

Ospiti a “Che tempo che fa – Il Tavolo”

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – il Tavolo” con: Belén Rodriguez; Nino Frassica; Orietta Berti; Mara Maionchi; Diego Abatantuono, sul set del nuovo film “Il malloppo”, di Volfango De Biasi; Kristian Ghedina, commentatore dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 sui canali Eurosport, su HBO Max e discovery+; Paolo Rossi, a teatro con gli spettacoli “Operaccia satirica” e “Stand up classic”; Giovanni Esposito; Francesco Paolantoni; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Ubaldo Pantani; Giucas Casella.