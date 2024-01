Questa sera, Domenica 14 gennaio 2024, per la prima volta in onda sul NOVE, è stato ospite Sua Santità Papa Francesco. Il Pontefice è stato intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa. Ecco di seguito le parole di Sua Santità Papa Francesco.

“Che Tempo Che Fa”, Papa Francesco ospite da Fabio Fazio – VIDEO

Un grande momento storico quello vissuto dai telespettatori che hanno seguito la puntata di Che tempo che fa, in onda in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+. Stasera ospite di Fabio Fazio, come lo stesso conduttore tv aveva annunciato sui social, c’era Sua Santità Papa Francesco.

Il Pontefice in collegamento dalla sua residenza in Vaticano ha rilasciato la prima intervista televisiva del 2024 a Fabio Fazio. Un grande colpo per la rete del gruppo televisivo Warner Bros. Discovery, che per la prima volta ha ospitato sua Santità il Pontefice.

Durante l’intervista Papa Francesco ha parlato del momento storico che il mondo sta attraversando. Ecco di seguito il discorso di Papa Francesco a Fabio Fazio e ai telespettatori di Che tempo che fa andato in onda questa sera, Domenica 14 gennaio 2024, in onda sul NOVE.

Il discorso di Papa Francesco a Che tempo che fa

L’intervista inizia con la domanda di Fabio Fazio al Pontefice sulla sua salute. “Come sto? Ancora vivo!” risponde Sua Santità.

Poi il Papa parla di speranza: “La speranza è come la forza che ci porta avanti. La speranza non delude, mai. C’era la Turandot che diceva che deludeva.. ma adesso la speranza non delude, mai delude. Dobbiamo aggrapparci alla speranza. L’immagine della speranza è l’ancora, che tu la butti e vai avanti, aggrappato alla corda per arrivare alla spiaggia. E quest’ancora mai delude. Ma siamo noi a fabbricare delle delusioni, tante, criminali. Tutti i giorni sento telefonicamente la parrocchia di Gaza, mi raccontano le cose terribili che succedono, quanti arabi morti e quanti israeliani morti, due popoli chiamati a essere fratelli, che si distruggono l’un l’altro. Questa è la guerra: distruggere!”

“La guerra è un’opzione egoistica, che ha questo gesto: prendere per me. Mentre la pace ha il gesto contrario: dare, e dare la mano. È vero che è rischioso fare la pace, ma è più rischiosa la guerra.”

“Mercoledì scorso è venuta una delegazione di bambini dell’Ucraina, hanno visto qualcosa della guerra e, dico una cosa Fabio, nessuno di loro sorrideva. I bambini spontaneamente sorridono, io gli davo delle cioccolate e loro non sorridevano. Avevano dimenticato il sorriso e che un bambino dimentichi il sorriso è criminale. Questo fa la guerra: impedisce di sognare.”

