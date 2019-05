Nuovo appuntamento con “Che tempo che fa“ in prima serata su Rai1. Fabio Fazio, Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto sono pronti per una nuova spumeggiante puntata di uno dei talk show più amati del piccolo schermo. Tanti gli ospiti e i personaggi pronti a raccontarsi alla scrivani del conduttore. Ecco gli ospiti e le anticipazioni di domenica 19 maggio 2019.

Che tempo che fa ospiti di domenica 19 maggio 2019

Domenica 19 maggio dalle ore 20.35 torna l’appuntamento con “Che tempo che fa”, il programma televisivo condotto da Fabio Fazio.

In apertura di puntata Fabio Fazio ospite Luigi Di Maio, il leader del Movimento Cinque Stelle per il momento dedicato alla politica e alle prossime Elezioni Europee. Il talk show procede poi con l’intervista a Pierfrancesco Favino e al regista Marco Bellocchio che dal 23 maggio saranno nelle sale cinematografiche con “Il traditore”, pellicola che racconta la storia di Tommaso Buscetta e unico titolo italiano in concorso al Festival di Cannes.

Ospiti della puntata anche Heather Parisi, icona indiscussa della danza, che quest’anno festeggia quaranta anni di carriera e il giornalista e conduttore Gad Lerner. Ospiti musicali, invece, due fuoriclasse. Si comincia con Cesare Cremonini, che in queste ore ha annunciato per il 2020 un nuovo tour negli stadi italiani, mentre Thegiornalisti presenteranno per la prima volta “Maradona y Pelé”, il nuovo singolo che si candida tra i tormentoni dell’estate.

La prima parte del programma si conclude con l’inimitabile Luciana Littizzetto pronta a raccontare gli avvenimenti più divertenti della settimana con la sua ironia.

Il Tavolo di Che tempo che fa del 19 maggio 2019

A seguire il consuete appuntamento con “Che Tempo Che Fa – Il Tavolo”. Presenze fisse del programma: Gigi Marzullo, Orietta Berti, il Direttore e contemporaneamente Vicedirettore di Novella Bella, Nino Frassica.

Ospiti del tavolo di questa settimana: Diego Abatantuono che compirà a giorni 64 anni, Daniele Liotti il 22 maggio tra i protagonisti del film “Duisburg – Linea di Sangue” in onda su Rai1 e la super campionessa italiana di biathlon Dorothea Wierer.

Non solo, Fabio Fazio intorno al tavolo è pronto ad accogliere il duo Ale & Franz, Max Tortora e Giovanna Bizzarri, voce e pianoforte del programma “Sottovoce”.

L’appuntamento con Che tempo che fa è la domenica in prima serata su Rai1