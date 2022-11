Tutto pronto per una nuova puntata di Che tempo che fa, il talk show di successo condotto da Fabio Fazio in prima serata su Rai3. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda domenica 27 novembre 2022.

Che tempo che fa stasera su Rai3: Bono Vox tra gli ospiti

Torna l’appuntamento con Che tempo che fa di Fabio Fazio dalle ore 20.00 di domenica 27 novembre 2022 su Rai3. Come sempre con il conduttore ritroveremo Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez, Tullio Solenghi e Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. Ma passiamo agli ospiti che si alterneranno nel programma realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l’OFFicina. Super ospite di puntata è Bono Vox degli U2 in occasione dell’uscita della sua prima autobiografia dal titolo “Surrender – 40 canzoni, una storia”. Un libro – ritratto della sua vita in 40 capitoli, ognuno dei quali prende il nome da una canzone degli U2, la storica band nata a Dublino che ha conquistato le classifiche globali vendendo 170 milioni di dischi in tutto il mondo.

Non solo, tra gli ospiti anche la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, l’allenatore della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini accompagnato dal capo delegazione della FIGC Gianluca Vialli.

Che tempo che fa, gli ospiti di domenica 27 novembre 2022

Ma non finisce qui, visto che tra gli ospiti della puntata di domenica 27 novembre di Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai3 c’è anche Francesco Guccini che ha da poco pubblicato il suo nuovo disco di inediti dal titolo “Canzoni da intorto”. E ancora ospiti: Diego Abatantuono e il Mago Forest nelle sale cinematografiche con Nino Frassica nella nuova commedia natalizia di Francesco Patierno “Improvvisamente Natale”. A seguire: Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, l’economista Tito Boeri e la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea.

A concludere la serata “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con la partecipazione fissa di Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Accanto a loro troveremo tantissimi ospiti tra cui: Francesca Michielin, Vito Dell’Aquila, neo campione mondiale di taekwondo e già medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Francesca Fialdini, Simona Ventura, Mara Maionchi e Francesco Paolantoni.