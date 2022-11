Torna l’appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di domenica 20 novembre 2022 su Rai3.

Che Tempo Che Fa, ospiti 20 novembre 2022

Tutto pronto per una nuova puntata di Che tempo che fa, il talk show di Fabio Fazio in onda dalle ore 20.00 di domenica 20 novembre 2022 in prima serata su Rai3. Il programma realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l’OFFicina si conferma uno degli appuntamenti più amati dai telespettatori della domenica sera complice la presenza di personaggi come Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli.

Ma passiamo agli ospiti della puntata di domenica 20 novembre che si preannunciano davvero tanti. A cominciare dal Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il Premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi. E ancora: Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele. In studio anche la coppia formata da Luca Argentero e Cristina Marino, gli attori Claudio Bisio e Valentina Lodovini. Infine ospiti: Gianrico e Giorgia Carofiglio, il Direttore de La Stampa Massimo Giannini, l’inviato di Avvenire Nello Scavo e Michele Serra.

Che Tempo Che Fa il Tavolo, ospiti di stasera

Naturalmente la seconda parte del programma è come sempre intorno al Tavolo di Che tempo che fa con la presenza fissa di: no Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Con loro ritroveremo tanti ospiti del mondo dello spettacolo e della cultura come: Stefano De Martino che dal 29 novembre arriva su Rai2 con il nuovo programma “Bar Stella”, l’attrice Serena Autieri, il cantautore Max Pezzali. E ancora: il direttore di TV Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali, Simona Ventura, Mara Maionchi e Francesco Paolantoni.

L’appuntamento con Che tempo che fa è come sempre la domenica sera su Rai3.