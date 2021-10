Torna l’appuntamento con Che tempo che fa, il talk show condotto con grande successo da Fabio Fazio in prima serata su Rai3. Come sempre il programma farà compagnia ai telespettatori dalle ore 20.00 con la partecipazione di illustri ospiti della politica, ma anche della cultura e del mondo dello spettacolo. Scopriamo gli ospiti e le anticipazioni della puntata di domenica 10 ottobre 2021.

Che tempo che fa, ospiti di stasera, 10 ottobre 2021

Tutto pronto per la seconda puntata Che tempo che fa 2021, il programma condotto da Fabio Fazio dalle ore 20.00 su Rai3. Come sempre il conduttore non sarà da solo; con lui, infatti, ci saranno Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti e da questa sera anche le new entry Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

Ma passiamo agli ospiti della puntata del 10 ottobre 2021. Fabio Fazio incontra il ministro della Salute Roberto Speranza, ma anche Roberto Saviano che ha pubblicato la graphic novel autobiografica “Sono ancora vivo” con le illustrazioni di Asaf Hanuka. Si tratta di un’opera autobiografica in cui il giornalista e scrittore ha raccontato la sua vita: dall’infanzia spensierata fino alla vita sotto scorta.

Non solo, ospite anche Walter Veltroni autore della della saga di romanzi gialli dedicata al commissario di polizia Buonvino “C’è un cadavere al Bioparco”. Tra i protagonisti di questa puntata anche la campionessa Bebe Vio reduce dalla vittoria della medaglia d’oro nel fioretto individuale e della medaglia d’argento nel fioretto a squadre alle ultime Paralimpiadi di Tokyo. Infine ospite anche Vincenzo Salemme, che è tornato nelle sale cinematografiche con la commedia “Con tutto il cuore” (qui la nostra esclusiva intervista).

Che tempo che fa Il Tavolo, ospiti di domenica 10 ottobre 2021

La parte finale del programma è come sempre intorno al Tavolo di Che tempo che fa con la presenza fissa di Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti. Con loro ospiti: Riccardo Rossi, Carla Signoris ed Elisabetta Villaggio che ha da poco pubblicato “Oltre la maschera. La vita (vera) di Paolo Villaggio”.

Infine al tavolo anche l’attore e regista Vincenzo Salemme.