Fabio Fazio torna con una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il talk show della domenica sera della Rai. Un nuovo imperdibile appuntamento con tantissimi ospiti: ecco tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, domenica 22 novembre 2020.

Domenica 22 novembre 2020 dalle ore 20.00 torna l’appuntamento con “Che tempo che fa“, il programma di successo condotto da Fabio Fazio su Rai3. Presenze fisse del programma: Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Savino per lo spazio d’approfondimento su temi di attualità.

Ma passiamo agli ospiti della puntata di questa sera. In studio da Fabio Fazio c’è Roberto Speranza, il Ministro della Salute, per discutere su tutte le novità sui vaccini contro il Coronavirus. Non solo, Fazio avrà due esclusive internazionali: Michael Houghton, Premio Nobel 2020 per la Medicina, e Glenn Close e Ron Howard.

Una grande esclusiva Rai visto che i due presenteranno il film “Elegia americana” diretto da Ron Howard con protagonista principale Glenn Close con Amy Adams e Gabriel Basso. Spazio poi Michael Houghton, Premio Nobel 2020 per la Medicina per aver scoperto il virus dell’Epatite C nel 1989. Michael Houghton con Harvey J. Alter e Charles M. Rice hanno isolato la sequenza genetica dell’HCV. Come si legge nella motivazione del Premio Nobel questi scienziati con la scoperta dell’epatite C hanno fissato “una pietra miliare nella battaglia contro le malattie virali”.

Ma non finisce qui, visto che ospiti di Fabio Fazio ci sono anche: Jannik Sinner, il tennista italiano che ha vinto lo scorso novembre il torneo ATP, Carlo Cottarelli, Massimo Giannini, Michela Murgia, l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, il parroco di Lampedusa Don Carmelo La Magra e Sigfrido Ranucci. Ospiti musicali: Renzo Arbore che ha da poco pubblicato il libro “Guarda, stupisci. Viaggio nella canzone umoristica napoletana” e Andrea Bocelli che è tornato con il nuovo disco “Believe”.

Il Tavolo di Che tempo che fa: gli ospiti di domenica 22 novembre

Come sempre la parte finale del programma è “Che tempo che fa – Il Tavolo” con la presenza di Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz e Filippa Lagerbåck. Intorno al tavolo ci sarà Massimo Ranieri a pochi giorni dalla partenza del suo nuovo show televisivo Qui e adesso” in onda su Rai3, ma anche Daniele Bossari, Raul Cremona e Lello Arena.