Fabio Fazio torna in onda stasera con una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il talk show di successo di Rai3. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi, domenica 25 aprile 2021.

Che tempo che fa, ospiti di stasera: domenica 25 aprile 2021

Domenica 25 aprile 2021 nuovo appuntamento con “Che tempo che fa” dalle ore 20.00 in prima serata su Rai3. Il popolare talk show condotto con grandissimo successo da Fabio Fazio è pronto a regalare al grande pubblico una puntata assolutamente da non perdere! Come sempre accanto al padrone di casa le presenze fisse di: Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz. Immancabile poi lo spazio dedicato all’attualità e alle notizie del momento curate dallo scrittore Roberto Saviano.

Entriamo nel vivo della puntata con il primo super ospite. Si tratta di Matthew McConaughey, attore Premio Oscar che ha pubblicato la sua autobiografia dal titolo “Greenlights – L’arte di correre in discesa”. Una carriera ricca di successi quella dell’attore e produttore che nel 2014 è stato inserito dal Time nella lista delle 100 persone più influenti al mondo. Non si contano i film in cui ha recitato: da “Interstellar” a “Magic Mike” passando per “Contact” fino a “Dallas Buyers Club” con cui ha vinto il Premio Oscar e il Golden Globe come migliore attore protagonista.

Che tempo che fa stasera con Achille Lauro e Vincenzo De Luca

Non solo, ospiti della puntata di domenica 25 aprile 2021 di Che Tempo che fa di Fabio Fazio anche Massimiliano Fedriga, il Presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia, Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania e Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria. I tre Presidenti parleranno dell’attuale situazione dei contagi da Coronavirus e delle riaperture previste nei prossimi giorni con la partecipazione del virologo Roberto Burioni.

Ospite anche Edith Bruck, scrittrice, poetessa e testimone della Shoah, che con il libro “Il pane perduto” è tra le candidate alla vittoria del Premio Strega 2021. Ospite musicale della puntata, invece, Achille Lauro che in questi giorni ha pubblicato il nuovo album “LAURO”. Per l’occasione il trapper presenta il nuovo singolo “Marilù”.

Tra gli ospiti segnaliamo: Paolo Mieli, Claudio Cerasa direttore de Il Foglio, Jacopo Rangone, Matteo Mainetti, Emanuele Sacco e Pietro Cappellini, creatori della piattaforma web PC4U.tech premiati con la targa di Alfieri della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella.

Infine come sempre la parte finale del programma è “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con la partecipazione del Mago Forest, di Nino Frassica e Gigi Marzullo. Ospite fissa Orietta Berti a cui si aggiungono: Damiano Tommasi in uscita con il libro “Ti racconto i campioni della Roma”, Carla Signoris, Lello Arena e Achille Lauro.