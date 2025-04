“Che Tempo che fa” non va in onda stasera, Domenica 27 aprile 2025. Salta ancora per una puntata l’appuntamento che dalle ore 19.30 di ogni domenica tiene incollati milioni di telespettatori sul canale NOVE. Il talk show condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery, si è preso due settimane di pausa. Vediamo insieme il motivo del cambio di programmazione e soprattutto quando tornerà in tv il programma di Fabio Fazio.

“Che Tempo Che Fa” non va in onda stasera, 27 aprile 2025: perchè?

Quella di “Che Tempo Che Fa”, programma condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, non si è trattata soltanto di una pausa per le festività legate alla Pasqua. Dopo la mancata puntata del 20 aprile infatti, “Che tempo che fa” si ferma anche questa settimana. Fabio Fazio, con tutto il suo cast di ospiti fissi e non solo, non andrà in onda neanche questa sera, domenica 27 aprile 2025.

È molto probabile che la produzione abbia scelto di non trasmettere la puntata di “Che tempo che fa” perchè in concomitanza con la morte di Papa Francesco. Il palinsesto di questa sera del canale NOVE prevede infatti la messa in onda di un best of di “Che tempo che fa”, ovvero contenuti che ripropongono il meglio dei momenti clamorosi della trasmissione andati in onda fino a oggi, da quando lo show ideato e condotto magistralmente da Fabio Fazio, ha lasciato la Rai e si è trasferito nel panorama televisivo offerto dal gruppo Warner Bros. Discovery.

Quando torna in tv “Che tempo che fa”

L’appuntamento con il programma “Che tempo che fa” sarà nuovamente in programmazione nel palinsesto televisivo del canale NOVE a partire da domenica 4 maggio 2025. Sicuramente in quella occasione, tra i tanti temi trattati, ci si concentrerà anche sul compianto Papa Francesco, che è stato ospite di “Che tempo che fa”. I telespettatori dovranno dunque avere soltanto ancora un altro po’ di pazienza prima di rivedere Fabio Fazio e la sua numerosa brigata in tv.