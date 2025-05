“Che Tempo che fa” non va in onda IN DIRETTA stasera, Domenica 25 maggio 2025. L’appuntamento con una nuova puntata inedita del programma tv che dalle ore 19.30 di ogni domenica tiene incollati milioni di telespettatori sul canale NOVE questa sera non ci sarà. Il talk show condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery, per la giornata di oggi non è in palinsesto, e non lo sarà nemmeno nelle prossime domeniche. Vediamo insieme il motivo del cambio di programmazione e soprattutto quando tornerà in tv il programma condotto da Fabio Fazio.

“Che Tempo Che Fa” non va in onda in diretta stasera, 25 maggio 2025: perchè?

“Che Tempo Che Fa”, programma ideato e condotto da Fabio Fazio che ospita personaggi famosi, anche di fama internazionale, arricchito dalla presenza dell’attrice comica Luciana Littizzetto e dal fascino della conduttrice Filippa Lagerbäck, si è preso una lunga pausa e va in vacanza.

La scorsa domenica infatti, è andata in onda l’ultima puntata della stagione televisiva 2024/2025. Il programma tv, come di consueto accade nel periodo di fine maggio per i tanti format televisivi, si ferma a causa della lunga pausa estiva.

Cosa andrà in onda al suo posto domenica 25 maggio?

Nulla da temere per i tanti affezionati del programma “Che Tempo Che Fa”: in palinsesto, per questa sera, domenica 25 maggio 2025 c’è infatti una puntata speciale del talk, con il meglio delle interviste condotte da Fabio Fazio, coinvolgendo ospiti di grande rilievo sia a livello nazionale che internazionale.

Quando torna in tv “Che tempo che fa”

L’appuntamento con la nuova edizione del programma “Che tempo che fa” sarà nuovamente in programmazione nel palinsesto televisivo del canale NOVE a partire da settembre/ottobre 2025. I telespettatori dovranno dunque avere soltanto un po’ di pazienza prima di rivedere Fabio Fazio e la sua numerosa brigata in tv.