Che tempo che fa di Fabio Fazio non va in onda domenica 28 febbraio 2021: come mai? Una notizia comunicata e confermata dai social ufficiali del programma, ma anche dallo stesso conduttore. Ecco il reale motivo.

Che tempo che fa oggi non va in onda

Domenica 28 febbraio 2021 nessun appuntamento con Che tempo che fa di Fabio Fazio. Il popolare talk show della domenica sera di Rai3 non va in onda: uno stop improvviso che è stato comunicato dallo stesso conduttore che sui social ha spiegato il motivo. ”

Noi non ci vediamo la settimana prossima. Incidenti del nostro mestiere: purtroppo mi devo fare un piccolo intervento che probabilmente non mi consentirà di parlare per qualche giorno. Appena possibile saremo di nuovo qua.

Con queste parole il conduttore ha sottolineato il motivo che ha costretto lo stop improvviso del programma. Una sospensione momentanea visto che il programma tornerà in onda molto presto. Fabio ha voluto rassicurare il pubblico di Rai3, ma anche tutti i suoi fan sui social smentendo le voci di una possibile chiusura anticipata del talk show che, ogni domenica sera, è tra i programmi più visti del piccolo schermo. Questa sera al posto di Che tempo che fa va in onda una nuova puntata di Report di Sigfrido Ranucci dedicata ai rifiuti e allo smaltimento illecito.

Che tempo che fa sospeso: Fazio “appena possibile saremo di nuovo qua”

Che tempo che fa si ferma. Una sospensione temporanea per il popolare programma condotto da Fabio Fazio con Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. Al momento non è dato sapere quando il programma tornerà in onda, ma il padrone di casa ha voluto rassicurare tutto il pubblico italiano sottolineando “appena possibile saremo di nuovo qua”.

Proprio per questo motivo la scorsa settimana è stato anticipato anche il momento dedicato al Festival di Sanremo 2021 che generalmente vengono svelate nel programma di Fabio Fazio alla vigilia della partenza della kermesse.

Non resta che attendere comunicazioni ufficiali sulla ripartenza del programma. Intanto auguri di pronta guarigione a Fabio Fazio!