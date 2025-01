Domenica 12 gennaio 2025 il consueto appuntamento serale con la diretta della trasmissione Che Tempo che fa in onda sul NOVE, e in streaming su discovery+, non sarà trasmesso. Il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery, questa settimana non andrà in onda. Perchè Che tempo che Fa non andrà in onda questa settimana? Ecco le motivazioni del cambio di programmazione tv del canale NOVE per la sera di domenica 12 gennaio 2025.

“Che Tempo Che Fa” non va in onda stasera, 12 gennaio 2025: perché?

“Che Tempo Che Fa”, trasmissione di grande successo in onda ogni domenica in prima serata sul NOVE e condotta da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Littizzetto, eccellenza della comicità italiana, e Filippa Lagerbäck, chiamata ad introdurre come di consueto le interviste del programma, questa sera, domenica 12 gennaio 2025 non andrà in onda. Il programma di Fabio Fazio è andato in onda la due settimane fa con l’ultima puntata del 2024, prima delle festività natalizie. Una pausa quindi dovuta proprio alle feste del Natale. Sono infatti queste le motivazioni che hanno fatto in modo che Warner Bros. Discovery, decidesse di cambiare la programmazione della domenica sera durante le festività natalizie.

Ma quando torna la diretta tv di Che tempo che fa in onda sul Nove e cosa andrà al suo posto in tv la sera del 12 gennaio 2025?

Quando torna la diretta di “Che tempo che fa” in onda sul NOVE?

Che tempo che fa si ferma per con la consueta diretta le feste natalizie e torna con il nuovo appuntamento domenicale la sera di domenica 19 gennaio 2025. Anche per il 2025 la formula del programma resterà invariata. Dalle ore 19.30 si riprenderà con lo spazio “Che tempo che farà”, con incontri e interviste del mondo della cultura e dell’arte. Alle ore 20.00 inizierà il consueto appuntamento con “Che Tempo Che Fa” con la sua anteprima e le grandi interviste, per poi concludersi come da tradizione con il celebre momento del “Il Tavolo”, tra conversazioni informali con gli ospiti, gag comiche e improvvisazioni.

Durante la serata di domenica 12 gennaio 2025 sul NOVE andrà in onda non una diretta del programma condotto Fabio Fazio ma uno speciale del meglio di Che Tempo che fa.