Il passaggio di Che tempo che fa di Fabio Fazio dalla Rai al canale Nove di Warner Bros. Discovery è oramai noto a tutti. A sorpresa il talk show di successo dovrà rinunciare a tutti i profili social. Come mai? Semplice, gli account social del programma sono di proprietà dell’azienda di Viale Mazzini.

Che tempo che fa chiude in Rai: il passaggio al NOVE ma senza social

La chiusura di Che tempo che fa di Fabio Fazio dopo 20 anni di successo in Rai è stata per settimane al centro di polemiche e diatribe mediatiche. Il conduttore, infatti, dopo l’addio alla Rai è approdato al canale Nove con il programma e tutta la squadra. A sorpresa però Fazio dovrà rinunciare alle pagine social diventate nel corso di questi anni una parte importantissima del talk show. I profili Instagram, Facebook e Twitter, infatti, sono ancora di proprietà della Rai nonostante il conduttore sia detentore del marchio del programma dal 2007.

Dopo 20 anni di successo in Rai, Che tempo che fa di Fabio Fazio approda sul canale Nove. Non cambia il format, né tantomeno il cast di personaggi che rivedremo da domenica 15 ottobre nella nuova edizione targata NOVE. Eppure il conduttore dovrà rinunciare a tutti i profili social di proprietà della Rai. Nelle ultime settimane, infatti, i social del programma hanno subito una modifica. Il logo della Rai campeggia al posto del volto di Fabio Fazio con tanto di didascalia riportata all’archivio del programma dal 2020 al 2023.

Che tempo che fa, gli account social restano di proprietà della Rai

La chiusura di Che tempo che fa e l’addio di Fabio Fazio e di tutta la squadra del talk show, comprese Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, alla Rai è stata una delle notizie più discusse delle ultime settimane. Il popolare conduttore dopo 20 anni di lavoro in Rai ha deciso di lasciare l’azienda di Viale Mazzini siglando un accordo importante con il gruppo Warner Bros. Discovery. Un nuovo percorso lavorativo sul canale NOVE che si preannuncia all’insegna della libertà come spiegato dallo stesso Fazio durante la conferenza stampa di presentazione dei Palinsesti Warner Bros Discovery.

Eppure Fazio dovrà rinunciare ai profili social del popolare talk show di proprietà della Rai. L’azienda di Viale Mazzini potrà utilizzare tutto il materiale delle ultime stagioni. Le pagine social di #CTCF negli ultimi anni sono state importantissime per il programma facendo registrare numeri da capogiro. Basti pensare che l’ex trasmissione della domenica sera di Rai3 può vantare 2 milioni di follower su Facebook, 560mila su Twitter e quasi 600mila su Instagram.

Un bottino social che la Rai ha deciso di rivendicare. Sui social, infatti, ha sostituito l’immagine del programma con il logo RAI e mettendo in descrizione “Archivio del programma Rai stagioni 2020 2023”. Si tratta di una perdita importante per la nuova era di Che tempo che da targata NOVE visto che il programma è stato certificato lo scorso maggio da una classifica di Sensemakers per Primaonline.it come la trasmissione più social della tv italiana, prima in assoluto per follower, interazioni e visualizzazioni video. Che dire, per Fabio Fazio è proprio l’inizio di una nuova era sul NOVE dove la prima puntata è prevista dal 15 ottobre 2023.