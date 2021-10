Fabio Fazio torna con una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma diventato oramai un classico della tv. Tutto pronto per l’appuntamento di domenica 24 ottobre 2021 che si preannuncia davvero imperdibile vista la presenza di grandi artisti del cinema e della musica mondiale. Scopriamo tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, domenica 24 ottobre 2021.

Che tempo che fa ospiti: Pedro Almodóvar, Penélope Cruz ed Ed Sheeran

Domenica 24 ottobre 2021 dalle ore 20.00 torna l’appuntamento con “Che tempo che fa“, il programma di successo condotto da Fabio Fazio su Rai3. Accanto al conduttore ritroviamo come sempre la presenza fissa di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti.

Da non dimenticare Roberto Saviano a cui è affidato il compito di raccontare i fatti più importanti della settimana. Ma passiamo agli ospiti che questa settimana sono davvero stellari. A cominciare da Pedro Almodóvar e Penélope Cruz che dal 28 Ottobre tornano nelle sale cinematografiche con “Madres Paralelas”. La pellicola, presentata alla alla 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, ha segnato il grande ritorno del regista spagnolo che nel 2000 ha vinto il Premio Oscar per il film “Tutto su mia madre” e nel 2003 per la Migliore sceneggiatura per “Parla con lei”.

C’è grande attesa per questo nuovo film applaudito alla Mostra del Cinema di Venezia dove Penelope Cruz ha vinto la Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile per il ruolo di Janis in “Madres Paralelas”.

Ospite della puntata anche Ed Sheeran, l’artista dei record. Con 45 milioni di album, 150 milioni di singoli e 25 miliardi di visualizzazioni, Ed lancerà in anteprima il nuovo album “=” in uscita il 29 ottobre ed anticipato dai singoli “Bad Habits” e “Shivers”.

Che tempo che fa, tutti gli ospiti della puntata

Ma non finisce qui, ospiti della puntata di domenica 24 ottobre 2021 di Che Tempo che fa anche il Segretario del Pd Enrico Letta, Franco Locatelli, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico. E ancora: Roberto Burioni, il giornalista e conduttore Sigfrido Ranucci e Piero Angela che è tornato sulla piattaforma RaiPlay con dieci nuove puntate di Superquark+ “La scienza dell’amore

Infine ospiti: Gabriele Mainetti e Claudio Santamaria che tornano nelle sale con il film “Freaks Out” presentato in concorso alla 78ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e vincitore del Leoncino d’Oro.

Il programma termina come sempre con “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con la presenza fissa di Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti. Ospiti: Kabir Bedi che ha da poco pubblicato l’autobiografia “Storie che vi devo raccontare – La mia avventura umana”, Elio, Cristina D’Avena e Oliver Onions.