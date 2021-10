Torna l’appuntamento con Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai3. Una nuova imperdibile puntata per il talk show di successo con la partecipazione di grandissimi ospiti del panorama artistico italiano ed internazionale. Curiosi di scoprire tutti gli ospiti della puntata in onda domenica 17 ottobre 2021?

Che tempo che fa 2021: super ospite Quentin Tarantino

Domenica 17 ottobre dalle ore 20.00 torna su Rai3 “Che Tempo Che Fa“, il programma condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti.

Come sempre Roberto Saviano si occupa della parte dell’attualità.

Super ospite della puntata: Quentin Tarantino. Il regista, leggenda del cinema internazionale, è giunto in Italia per ricevere il Premio alla Carriera durante il Festival del Cinema di Roma in programma dal 14 al 24 Ottobre 2021. 30 anni di film e successi per il regista premiato per ben due volte ai Premi Oscar per la “Miglior Sceneggiatura Originale” per il “Pulp Fiction” e nel 2013 per il film “Django Unchained”. Non solo tra i riconoscimenti anche: 4 Golden Globe, 2 BAFTA, 3 David di Donatello e la Palma d’Oro al Festival di Cannes.

Che tempo che fa 2021, ospiti di domenica 17 ottobre

Tra gli ospiti della puntata di Che tempo che fa segnaliamo anche: Maurizio Landini, sindacalista e Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini, Michele Serra, Massimo Giannini, il direttore de La Stampa e il virologo Roberto Burioni.

E ancora: Silvio Orlando e Toni Servillo per presentare il nuovo film “Ariaferma” diretto da Leonardo Di Costanza presentato fuori concorso alla 78a Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia. Ospite musicale della puntata Noemi regina dell’estate con “Makumba”, la super hit cantata con Carl Brave certificata doppio disco di platino.

Che tempo che fa il tavolo, ospiti

Come sempre la parte finale del programma è intorno al Tavolo di Che tempo che con la presenza fissa di Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Tra gli ospiti: Lillo, Francesco Paolantoni e Lello Arena, che ha da poco pubblicato il libro “C’era una volta. La fiaba un po’ storta di un incontro incredibile” in cui racconta l’amicizia e il sodalizio professionale con Massimo Troisi. Infine ospite anche Noemi.